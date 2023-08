Nhan sắc 'bông hồng lai' đóng vai Đát Kỷ

Chính thức ra rạp tại Trung Quốc từ ngày 20.7, Phong thần đệ nhất bộ: Triều ca phong vân (Phong thần 1) (tựa tiếng Anh: Creation of the Gods I: Kingdom of Storms) thu về phản hồi tích cực từ khán giả lẫn giới chuyên môn. Tính đến nay (1.8), doanh thu của phim đã đạt 1,1 tỉ nhân dân tệ (3.636 tỉ đồng). Tác phẩm cũng được tán thưởng về tình tiết mạch lạc, cảnh kỹ xảo và hành động hoành tráng… Đặc biệt, nhân vật Đát Kỷ do Na Nhiên Narana Erdyneeva đảm nhận trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi vì vẻ đẹp ma mị, cuốn hút