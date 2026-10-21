Nhan sắc 'bông hồng lai' thạo 3 thứ tiếng gây chú ý ở Hoa hậu Việt Nam

Trong dàn thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026, Gouband Lisa là cô gái gây chú ý bởi nhan sắc lai ngọt ngào. Cô sinh năm 2007, mang 2 dòng máu Việt - Pháp, sở hữu chiều cao 1,7 m cùng vòng eo 59 cm. Hiện tại, nữ thí sinh đang theo học chương trình cử nhân Khoa học quản lý, nói thành thạo 3 thứ tiếng.

Xúc động khi vào top 25 Hoa hậu Việt Nam

Chia sẻ với chúng tôi, Gouband Lisa cho biết Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi mà cô ước mơ chinh phục từ khi còn bé. Đó cũng là lời hứa mà người đẹp sinh năm 2007 muốn thực hiện với người bà của mình.

Gouband Lisa khoe nhan sắc rạng rỡ trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026 Ảnh: NVCC

“Khi lớn lên, ước mơ ấy cũng dần thay đổi và trưởng thành cùng tôi. Qua những trải nghiệm làm tình nguyện, tôi nhận ra rằng mình muốn làm những điều có ý nghĩa hơn cho cuộc sống. Tôi bắt đầu nghĩ rằng Hoa hậu Việt Nam có thể trở thành nhiều hơn một giấc mơ tuổi thơ: đó có thể là cơ hội để tôi hành động thiết thực, giúp đỡ nhiều người hơn và dùng tiếng nói của mình để sẻ chia với những hoàn cảnh cần được quan tâm nhất”, cô nói.

Là thí sinh mang 2 dòng máu Việt - Pháp, cô tin rằng hành trình của mình có nhiều điểm khác biệt. Vì vậy, khi được vào top 25, người đẹp xem đây là điều may mắn. “Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ về chặng đường mình đã đi qua, về gia đình và về cô bé ngày nào vẫn luôn mơ ước được đứng trên sân khấu này. Tôi có cảm giác rằng, lần đầu tiên giấc mơ ấy đang thực sự trở thành hiện thực”, Gouband Lisa bộc bạch.

Nhan sắc lai ấn tượng của Gouband Lisa Ảnh: NVCC

Đánh giá về bản thân, Gouband Lisa cho rằng ở cô có sự cởi mở trong tư duy. Bên cạnh đó, việc lớn lên trong môi trường có sự giao thoa giữa nhiều nền văn hóa giúp cô nhận ra rằng không chỉ có một cách duy nhất để suy nghĩ, sống hay thành công.

“Tôi tin rằng chính sự cởi mở ấy giúp mình nhìn xa hơn những gì thể hiện bên ngoài, đồng thời thấu hiểu và quan tâm hơn đến những hoàn cảnh, những câu chuyện khác nhau trong cuộc sống”, nữ thí sinh bộc bạch.

Quyết định thi Hoa hậu Việt Nam của Gouband Lisa nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Thậm chí, đây cũng chính là ước mơ của mẹ - người mà cô luôn ngưỡng mộ vì sự xinh đẹp, thông minh và kiên định. Người đẹp 10X chia sẻ: “Đối với mẹ, việc tôi tham gia cuộc thi cũng là một cơ hội đặc biệt để ước mơ ấy được tiếp tục theo một cách khác, qua chính hành trình của tôi”.

Người đẹp 10X khoe vòng eo 59 cm khi trình diễn Ảnh: NVCC

Gouband Lisa nói thêm dù ngoại hình có nhiều nét khác biệt nhưng mẹ chưa bao giờ khuyên cô nên từ bỏ. Ngược lại chính sự ủng hộ của đấng sinh thành giúp người đẹp 10X có thêm động lực để vượt qua những giới hạn của bản thân.

Trong khi đó, bố của Gouband Lisa là người có tư duy cởi mở, dạy cô rằng không chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến thành công. “Bố luôn khiến tôi cảm nhận được rằng, dù tôi lựa chọn điều gì, bố vẫn sẽ tự hào và ủng hộ”, cô nói.

Gouband Lisa thay đổi ra sao?

Hoa hậu Việt Nam đã mang đến cho Gouband Lisa một hành trình phong phú, không chỉ về văn hóa mà còn về tình người. Người đẹp 10X có cơ hội đặt chân đến những vùng đất mà trước đây mình chưa có nhiều dịp khám phá, gặp gỡ những con người có hoàn cảnh và câu chuyện rất khác với mình, đồng thời hiểu sâu sắc hơn về sự đa dạng trong những nét văn hóa đã tạo nên bản sắc Việt Nam.

Gouband Lisa được gia đình ủng hộ khi thử sức ở đấu trường nhan sắc Ảnh: NVCC

Cô nói thêm: “Hành trình này cũng giúp tôi hiểu rõ hơn về chính mình. Tôi vốn là một cô gái khá kín đáo và độc lập, đồng thời chưa phải lúc nào cũng tự tin khi nói trước đám đông, đặc biệt là bằng tiếng Việt. Thông qua những buổi tập luyện, những cuộc trò chuyện với các thí sinh khác và những thử thách cùng nhau trải qua, tôi dần học cách bước ra khỏi vùng an toàn và thể hiện bản thân một cách tự tin hơn”.

Đến với Hoa hậu Việt Nam, mục tiêu của Gouband Lisa không chỉ là vượt qua giới hạn của bản thân hay tiến xa nhất có thể trong cuộc thi. Trên hết, cô mong muốn được trưởng thành, học cách diễn đạt suy nghĩ của mình tốt hơn và trở thành một người phụ nữ có thể tự tin bảo vệ những giá trị mà mình tin tưởng, đồng thời ý thức được trách nhiệm của bản thân.

"Tất nhiên, tôi mơ ước được chạm tay vào chiếc vương miện. Nhưng tôi cũng mong mình có thể xứng đáng với những giá trị mà chiếc vương miện đại diện. Đối với tôi, một danh hiệu chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp chúng ta làm được điều gì đó lớn lao hơn chính bản thân mình", cô chia sẻ. Gouband Lisa nói thêm bản thân mong hành trình của mình không chỉ được nhớ đến bởi một vị trí, mà còn bởi những dấu ấn tích cực bản thân mang lại.