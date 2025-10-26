Nhan sắc cô gái 22 tuổi đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam

Tối 25.10, chung kết Hoa hậu Sinh viên Việt Nam - Miss University Vietnam với chủ đề Thanh xuân rực rỡ diễn ra tại Bắc Ninh. Cuộc thi là màn tranh tài của 28 ứng viên, trải qua các vòng thi gồm trang phục truyền thống, trình diễn áo tắm, trang phục dạ hội để tìm ra top 5 bước vào vòng ứng xử.

Dàn thí sinh khoe sắc trong trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa dân tộc Ảnh: BTC

Mở đầu đêm chung kết, 28 cô gái xuất hiện trong các thiết kế thuộc bộ sưu tập Born To Shine đến từ NTK Thiên Cẩm. Sau đó, họ tiếp tục được chia theo nhóm, khoe sắc trong bộ sưu tập Em ơi em à của Cao Minh Tiến để tìm ra 20 người đẹp nổi bật nhất bước tiếp vào vòng trong.

Tiếp tục trải qua vòng thi trình diễn áo tắm và trang phục dạ hội, các thí sinh cho thấy sự thay đổi của mình sau quãng thời gian được rèn luyện cùng dàn người đẹp như Ngọc Châu, Bùi Quỳnh Hoa và Lê Hoàng Phương.

Sau đó top 5 chính thức lộ diện, gồm: Trần Thị Thu Hiền đến từ Trường đại học Văn Lang; Hoàng Ngọc Như đến từ Trường đại học Công nghiệp TP.HCM; Nguyễn Thị Kiều Anh đến từ Trường đại học Công nghiệp Hà Nội; Vũ Hồng Hạnh đến từ Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Nguyễn Phương Anh đến từ Trường đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Dàn ứng viên Hoa hậu Sinh viên Việt Nam nóng bỏng trong phần thi áo tắm Ảnh: BTC

Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 là ai?

Sau các vòng tranh tài, Hoàng Ngọc Như đã vượt qua 27 thí sinh để đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025. Danh hiệu á hậu 1 thuộc về người đẹp Trần Thị Thu Hiền, á hậu 2 được trao cho Nguyễn Thị Kiều Anh. Trong khi đó, danh hiệu á hậu 3 và á hậu 4 lần lượt thuộc về Vũ Hồng Hạnh và Nguyễn Phương Anh.

Hoàng Ngọc Như sinh năm 2003, sở hữu chiều cao 1,72 m cùng số đo ba vòng 80-60-89. Nữ sinh Trường đại học Công nghiệp TP.HCM nhận 200 triệu đồng tiền mặt kèm kỷ niệm chương và giấy chứng nhận sau khi được xướng tên cho ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.

Top 5 chung cuộc gồm Trần Thị Thu Hiền, Hoàng Ngọc Như, Nguyễn Thị Kiều Anh, Vũ Hồng Hạnh, Nguyễn Phương Anh Ảnh: BTC

Trước đó, ở vòng thi ứng xử, Hoàng Ngọc Như lựa chọn bức tranh có chủ đề Niềm vui lao động. Khi bày tỏ quan điểm của mình, người đẹp cho rằng đất nước hạnh phúc không chỉ là nơi con người được sống trong hòa bình, ấm no, tự do và yêu thương.

Dựa trên những bức tranh ban tổ chức cung cấp, người đẹp 10X bộc bạch: “Dù miền núi hay miền xuôi, dù là đồng bằng hay sông nước thì bất cứ nơi nào trên mảnh đất này tôi cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc chân thành từ chính con người Việt Nam. Bởi hạnh phúc không nằm đâu xa, nó nằm trong ánh mắt, nụ cười và trong từng hơi thở của cuộc sống này”.

Nhan sắc của tân Hoa hậu Sinh viên Việt Nam Ảnh: BTC

Sau đêm đăng quang, tân hoa hậu bộc bạch: "Điểm đặc biệt của tôi là năng lượng tích cực và một trái tim biết lắng nghe. Tôi lớn lên trong một gia đình không quá khá giả, nhưng luôn tràn ngập tình yêu thương. Chính từ sự ấm áp ấy, tôi học được cách kiên cường, biết ơn và trân trọng từng cơ hội trong cuộc sống".

Ngoài ra, ban tổ chức Hoa hậu Sinh viên Việt Nam còn trao các giải phụ gồm Người đẹp truyền thông (Trần Bảo Anh), Người đẹp được yêu thích nhất (Trần Tuệ Hân), Người đẹp du lịch (Trần Tuệ Hân), Người đẹp hình thể (Bùi Thị Khánh Hòa), Người đẹp môi trường (Tống Ngọc Anh), Người đẹp thời trang (Vương Thị Thùy Trang)...