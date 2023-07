Nhan sắc của Hoa hậu Hòa bình Úc 2023

Mới đây, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Úc - Miss Grand Australia 2023 vừa kết thúc với chiếc vương miện danh giá thuộc về Mikaela-Rose Fowler. Đồng thời, cô cũng thắng loạt giải thưởng phụ như Best Interview, Best Swimwear, Best Evening Gown