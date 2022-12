Nhan sắc của người đẹp Cẩm Đan ở tuổi 20

Sau Shooting Stars, "tiên nữ cử tạ" Lee Sung Kyung sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ vào năm 2023 với bộ phim tình cảm lãng mạn Call it love do Disney+ sản xuất. Đặc biệt, cô lần đầu đóng cặp với Kim Young Kwang, mỹ nam đang “làm mưa làm gió” khi vào vai sát nhân loạn thần trong bộ phim Somebody.