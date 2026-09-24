Nhan sắc đời thường 3 mỹ nhân đóng chính ‘Chị chị em em 3’

Tại sự kiện công bố dự án điện ảnh, nhà sản xuất Will Vũ cho biết Chị chị em em 3 có năm diễn viên chính, gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu, Steven Nguyễn và Quốc Anh. Quốc Anh bận lịch trình cá nhân nên không thể đến tham dự. Bên cạnh dàn diễn viên chính, sự kiện còn có sự góp mặt của NSND Lê Khanh.

Ba mỹ nhân khoe sắc tại sự kiện giới thiệu dự án Chị chị em em 3 Ảnh: A.H

Ba nữ diễn viên chính vừa xuất hiện đã gây chú ý. Ninh Dương Lan Ngọc diện thiết kế kết hợp sắc đen và xanh, kiểu tóc búi gọn tôn vẻ thanh lịch của nữ diễn viên. Kỳ Duyên chọn đầm trắng cúp ngực, nổi bật với họa tiết trúc đen chạy dọc thân váy. Phom dáng tối giản kết hợp cùng trang sức tạo vẻ sắc sảo, sang trọng. Chi Pu diện thiết kế trắng, điểm hoa nổi, họa tiết thêu và voan buông nhẹ, tôn vẻ nữ tính, thanh lịch.

Kỳ Duyên áp lực khi hóa thân Thị Mầu

Chị chị em em 3 do Nguyễn Vũ Hoàng đạo diễn. Khác với hai phần trước, phim đưa câu chuyện về không gian Bắc bộ xưa, khai thác văn hóa cùng những mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa các nhân vật. Will Vũ cho biết phần 3 không chỉ tập trung vào hai diễn viên chính mà xây dựng câu chuyện với nhiều nhân vật trung tâm. Đạo diễn Nguyễn Vũ Hoàng cho biết khi anh nhận lời thực hiện phần 3, anh cùng Will Vũ muốn tạo một hướng đi mới, tập trung vào văn hóa Bắc bộ và mối quan hệ giữa các nhân vật.

Đạo diễn Nguyễn Vũ Hoàng (bên trái) và nhà sản xuất Will Vũ chia sẻ về dự án Ảnh: A.H

Trong phim, Kỳ Duyên đảm nhận vai Thị Mầu. Theo NSND Lê Khanh, đây là cơ hội để nữ diễn viên bước sang một màu sắc khác sau dấu ấn từ dự án trước. Chính những gì đã đạt được cũng trở thành thử thách khi Kỳ Duyên phải chứng minh khả năng ở một vai diễn mới.

Ninh Dương Lan Ngọc vào vai Thị Liễu, một nhân vật xuất thân từ miền Nam ra Bắc. Chi Pu đảm nhận vai Thị Nương, đánh dấu sự trở lại của cô với thương hiệu Chị chị em em sau phần đầu tiên.

Chia sẻ tại sự kiện, Kỳ Duyên cho biết sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, điện ảnh vẫn là lĩnh vực tương đối mới mẻ với cô. Sau khi được khán giả đón nhận ở phim đầu tay, nữ diễn viên ý thức rõ hơn áp lực khi bước vào dự án thứ hai.

Với Thị Mầu, thử thách lớn nhất của Kỳ Duyên là thoát khỏi hình ảnh quen thuộc của bản thân. Nếu trước đó cô được biết đến với vẻ sắc sảo, nhân vật lần này lại đòi hỏi nữ diễn viên hóa thân thành một cô gái mang những chuẩn mực của người phụ nữ Bắc bộ trong bối cảnh xưa.

Chi Pu và Lan Ngọc chia sẻ cảm nhận khi làm việc với Kỳ Duyên Ảnh: A.H

Một thử thách khác với cô là được làm việc cùng nhiều diễn viên có kinh nghiệm. Kỳ Duyên xem đây là áp lực nhưng đồng thời cũng là cơ hội học hỏi trong quá trình thực hiện phim.

Chi Pu cũng có những chia sẻ khi làm việc chung với đàn em. “Duyên làm việc rất nghiêm túc và chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Khi diễn chung, chúng tôi tự lấy cảm xúc rồi tập luyện với nhau vài lần là có thể vào luôn tâm lý, tung hứng với nhau rất tốt”, Chi Pu nói.

Lan Ngọc kể về quá trình Kỳ Duyên học diễn xuất cùng NSND Lê Khanh. Theo Lan Ngọc, thời gian đầu, Kỳ Duyên khá căng thẳng. “Trong quá trình học tập, cô ấy ghi chép lại những ý mọi người đã bàn với nhau, sau đó lên diễn lại và tập trung cao độ. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình cũng cần tập trung hơn để cùng Duyên hoàn thành vai diễn thật chỉn chu”, Lan Ngọc chia sẻ.