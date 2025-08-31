Nhan sắc đời thường của Lê Hạ Anh - ‘bóng hồng’ hiếm hoi trong ‘Mưa đỏ’

Trong 'Mưa đỏ', Lê Hạ Anh tạo dấu ấn với khán giả nhờ lối diễn mộc mạc qua vai Hồng. Sở hữu nét đẹp trong trẻo, ngọt ngào kèm nụ cười tỏa nắng, Hạ Anh khiến khán giả suýt xoa vì đời thường tựa ‘nàng thơ’.
Ở tác phẩm điện ảnh về chiến tranh Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền, giữa những cảnh quay khốc liệt về Thành cổ Quảng Trị, nhân vật Hồng do Lê Hạ Anh thủ vai đã trở thành một điểm nhấn đặc biệt. Hồng là cô gái lái đò trên sông Thạch Hãn, âm thầm chở chiến sĩ sang sông, mang theo niềm tin và sự sống giữa mưa bom bão đạn.
Dù không xuất hiện nhiều, Hạ Anh vẫn ghi dấu bằng nét diễn tự nhiên, ngoại hình mong manh nhưng ánh lên sự kiên cường. Câu chuyện tình lãng mạn, ngắn ngủi của Hồng với chiến sĩ Cường do Đỗ Nhật Hoàng thủ vai, đã mang đến những khoảnh khắc mềm mại, dịu dàng, làm dịu bớt gam màu bi thương của chiến trường. “Hồng không cầm súng, nhưng mỗi chuyến đò của cô chở theo hy vọng. Trái tim nhỏ bé ấy vẫn can trường giữa cái chết cận kề”, Lê Hạ Anh bộc bạch về vai diễn.
