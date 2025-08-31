Nhan sắc đời thường của Lê Hạ Anh - ‘bóng hồng’ hiếm hoi trong ‘Mưa đỏ’

Ở tác phẩm điện ảnh về chiến tranh Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền, giữa những cảnh quay khốc liệt về Thành cổ Quảng Trị, nhân vật Hồng do Lê Hạ Anh thủ vai đã trở thành một điểm nhấn đặc biệt. Hồng là cô gái lái đò trên sông Thạch Hãn, âm thầm chở chiến sĩ sang sông, mang theo niềm tin và sự sống giữa mưa bom bão đạn.

Tạo hình vai Hồng trong phim Mưa đỏ của Lê Hạ Anh Ảnh: FBNV

Dù không xuất hiện nhiều, Hạ Anh vẫn ghi dấu bằng nét diễn tự nhiên, ngoại hình mong manh nhưng ánh lên sự kiên cường. Câu chuyện tình lãng mạn, ngắn ngủi của Hồng với chiến sĩ Cường do Đỗ Nhật Hoàng thủ vai, đã mang đến những khoảnh khắc mềm mại, dịu dàng, làm dịu bớt gam màu bi thương của chiến trường. “Hồng không cầm súng, nhưng mỗi chuyến đò của cô chở theo hy vọng. Trái tim nhỏ bé ấy vẫn can trường giữa cái chết cận kề”, Lê Hạ Anh bộc bạch về vai diễn.



Nhan sắc đời thường của Lê Hạ Anh



Trước Mưa đỏ, Lê Hạ Anh đã có hơn một thập niên hoạt động nghệ thuật. Sinh năm 1995, quê Gia Lai, cô từng giành giải nhất Ngôi sao thời trang 2011 và vào chung kết Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 Ảnh: FBNV Cơ duyên này mở đường để người đẹp lấn sân diễn xuất, tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình như Yêu đi đừng sợ, Cả một đời ân oán, Đánh cắp giấc mơ… Tuy nhiên, hành trình của cô khá lặng lẽ, chưa tạo dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả Ảnh: FBNV Khoảng hai năm gần đây, cái tên Hạ Anh dần được chú ý hơn nhờ góp mặt trong loạt phim truyền hình miền Nam ăn khách như Luật trời, Chiếc vòng ngọc bích, Mùa sậy trổ bông và Kế hoạch hoàn hảo Ảnh: FBNV Với gương mặt thanh tú, vóc dáng 1,63 m cùng đôi mắt to trong trẻo, cô từng được kỳ vọng trở thành “nàng thơ thế hệ mới” của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, Hạ Anh cho biết bản thân không muốn bị đóng khung trong hình ảnh nữ tính hiền lành mà luôn mong được thử sức ở những vai diễn đa dạng hơn Ảnh: FBNV Sau nhiều năm theo nghề, Lê Hạ Anh không lựa chọn con đường ồn ào. Cô lặng lẽ tích lũy kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội và vun đắp hình ảnh nghệ sĩ chỉn chu Ảnh: FBNV Sự xuất hiện trong Mưa đỏ được xem là một dấu mốc để khán giả nhìn nhận lại, đồng thời kỳ vọng nữ diễn viên sẽ bứt phá hơn trong những dự án kế tiếp Ảnh: FBNV Ở tuổi 30, diễn viên gốc Gia Lai được nhiều khán giả nhận xét sở hữu vẻ ngoài trẻ trung hơn so với tuổi thật Ảnh: FBNV Trên mạng xã hội, những bức ảnh đời thường của cô thường thu hút lượt tương tác lớn Ảnh: FBNV Nữ diễn viên 9X đặc biệt ưa chuộng mái tóc đen dài buông xõa, lối trang điểm nhẹ nhàng, làm nổi bật khí chất thanh lịch Ảnh: FBNV Để duy trì sắc vóc, Hạ Anh chú trọng tập luyện thể dục, chế độ ăn uống khoa học và chăm sóc làn da đều đặn. Cô cho biết mình hướng đến lối sống cân bằng, ít thị phi: “Nếu không đi làm, tôi chỉ ở nhà hoặc ra quán cà phê quanh nơi mình sống. Tôi hiếm khi về muộn sau 10 giờ đêm vì thích sự bình yên và an toàn” Ảnh: FBNV





