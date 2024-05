Adria Arjona đang là nữ diễn viên trẻ tiềm năng ở Hollywood. Cô đã tham gia nhiều tác phẩm: Pacific Rim Uprising, Life of the Party , Triple Frontier, 6 Underground, Morbius, Father of the Bride, The Absence of Eden… Gần đây nhất, Arjona đóng vai chính cùng tài tử Glen Powell (ảnh) trong bộ phim Hit Man dự kiến ra mắt ngày 24.5.