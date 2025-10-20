Nhan sắc 'Hoa hậu Điện ảnh 2016' ra sao sau 9 năm?

Sella Trương sinh năm 1992 tại TP.HCM. Cô từng theo học chuyên ngành Quản lý nhà hàng - khách sạn và bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu ảnh trước khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Người đẹp từng tham gia một số dự án phim truyền hình như Tối nay 8h, Biệt thự hoa hồng, Oan nghiệt...

Sắc vóc Sella Trương ở tuổi 33 Ảnh: FBNV

Sau khi đăng quang Hoa hậu Điện ảnh 2016, Sella Trương thường xuyên về nước để tham dự các sự kiện giải trí, dù vẫn sinh sống và làm việc chủ yếu tại Mỹ. Cô cho biết quãng thời gian du học và sinh sống ở nước ngoài giúp bản thân có thêm trải nghiệm, rèn luyện tính độc lập và khả năng quản lý công việc. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô điều hành thương hiệu thời trang riêng và tham gia các dự án truyền thông.

Thời gian qua, Sella Trương tạm gác bớt các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho kinh doanh. Cô cho biết quãng nghỉ này giúp mình học hỏi thêm về quản lý và điều hành. Khi trở lại với nghệ thuật, người đẹp 9X thừa nhận có phần bỡ ngỡ trước những thay đổi của thị trường, nhưng dần thích nghi và tìm lại cảm hứng làm nghề. Ở tuổi 33, người đẹp vẫn duy trì được vóc dáng cân đối nhờ chế độ tập luyện và ăn uống khoa học.

Mới đây, Sella Trương gây chú ý khi thực hiện bộ ảnh cưới với tông trắng chủ đạo. Bộ ảnh thể hiện nhiều phong cách khác nhau, từ trẻ trung đến thanh lịch, phản ánh hình ảnh người phụ nữ hiện đại biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Dù hoạt động nghệ thuật không quá thường xuyên, mỗi lần xuất hiện, Sella Trương vẫn nhận được sự quan tâm của truyền thông nhờ phong cách thời trang chỉn chu.

Bộ ảnh gây chú ý của Sella Trương

Ở bộ đầu tiên, cô xuất hiện với vẻ ngọt ngào và tươi trẻ trong thiết kế áo croptop trễ vai phối chân váy xòe nhẹ bằng chất liệu gân dệt tinh tế. Mái tóc ngắn uốn nhẹ cùng phụ kiện hoa trắng cài khéo léo tôn lên nét thanh thoát, tinh khôi Ảnh: NVCC

Bộ thứ hai, Sella Trương hóa thân thành nàng dâu thanh khiết trong chiếc váy cưới trễ vai bằng satin cao cấp, phần cổ đổ mềm mại tôn bờ vai thon, chi tiết xẻ tà tinh tế tạo điểm nhấn quyến rũ mà vẫn thanh lịch Ảnh: NVCC

Trong bộ thứ ba, người đẹp 33 tuổi chọn váy hai dây ôm sát bằng ren mỏng nhẹ, chân váy buông rũ mang lại cảm giác bay bổng, tự nhiên. Lối trang điểm cam nude cùng nụ cười rạng rỡ khiến tổng thể trở nên sống động và đầy sức sống Ảnh: NVCC