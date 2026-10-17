Nhan sắc MC song ngữ cao 1,77 m gây chú ý ở Miss Charm Vietnam

Xuất hiện tại lễ trao sash (dải băng) thuộc khuôn khổ Miss Charm Vietnam 2026, Nguyễn Ngọc Trà My gây chú ý với chiều cao 1,77 m. Từng du học Úc, cô hiện theo học chương trình sau đại học tại Mỹ, đồng thời điều hành công ty truyền thông và tham gia các hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên.

Năm 18 tuổi, Trà My sang Úc theo học ngành Truyền thông tại Đại học RMIT. Quãng thời gian học tập ở nước ngoài giúp cô tiếp xúc với môi trường đa văn hóa và nhìn nhận rõ hơn về bản sắc cá nhân.

Người đẹp chia sẻ: “Tôi từng nghĩ để hội nhập, mình cần học cách trở nên giống họ. Nhưng những trải nghiệm đã giúp tôi hiểu rằng điều khiến mình khác biệt và được nhớ đến chính là cội nguồn Việt Nam”.

Trà My trong lễ trao sash, thuộc khuôn khổ Miss Charm Vietnam 2026 Ảnh: NVCC

Sau khi tốt nghiệp, Trà My làm việc trong lĩnh vực quản lý nhãn hàng, đối tác chiến lược và dịch vụ cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia. Hiện cô điều hành một công ty truyền thông, đồng thời theo học chương trình sau đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Lãnh đạo tại Đại học Edgewood (Mỹ).

Ngoài nhan sắc xinh đẹp, Trà My còn ghi điểm bởi chiều cao nổi bật cùng thành tích học tập ấn tượng. Trước khi đến với Miss Charm Vietnam, cô từng ghi danh tranh tài ở The TVFace 2025. Người đẹp hiện tại đảm nhận vai trò MC song ngữ tại các hội nghị doanh nghiệp và sự kiện ngoại giao.

Vì sao Trà My quyết định thi Miss Charm Vietnam?

Trước khi thử sức ở sân chơi nhan sắc, cô từng tham gia một cuộc thi ở lĩnh vực MC Ảnh: NVCC

Trà My chia sẻ cô đến với Miss Charm Vietnam vì tin rằng hành trình này phù hợp với những giá trị mà bản thân theo đuổi: văn hóa, tri thức, vẻ đẹp của người phụ nữ. “Tôi muốn đây là chặng đường tiếp theo trên con đường dùng tiếng nói, tri thức, trải nghiệm của mình để kể câu chuyện về người phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin và trân trọng bản sắc dân tộc”, cô bộc bạch

Từ quan điểm đó, khi đến với Miss Charm Vietnam 2026, Trà My muốn chia sẻ kiến thức, tạo cơ hội và kết nối phụ nữ với các cộng đồng hỗ trợ phát triển kỹ năng, tư duy lãnh đạo. Theo cô, trao quyền không chỉ là khuyến khích phụ nữ thành công, mà còn tạo điều kiện để họ chủ động lựa chọn con đường của mình.

Sắc vóc nóng bỏng của thí sinh Trà My Ảnh: NVCC

Trà My quan niệm mỗi người đều có thời điểm tỏa sáng riêng. Trước đây, cô tập trung xây dựng sự nghiệp và tích lũy những trải nghiệm sống. Đến hiện tại, nữ ứng viên cảm thấy mình đã đủ trưởng thành, tự tin và hiểu rõ những giá trị muốn theo đuổi.

“My muốn bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách giới hạn bản thân và chứng minh rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn ở tri thức, bản lĩnh và chiều sâu văn hóa”, cô nói.

Trà My đặt mục tiêu chinh phục ngôi vị cao nhất tại Miss Charm Vietnam 2026. Với cô, đây không chỉ là một cuộc thi nhan sắc mà còn là cơ hội để lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Trà My đặt quyết tâm cao ở Miss Charm Vietnam Ảnh: NVCC

“Công việc MC song ngữ giúp tôi rèn luyện khả năng giao tiếp, bản lĩnh sân khấu và tư duy ứng biến, đồng thời là lợi thế để tôi tự tin truyền tải câu chuyện văn hóa Việt bằng ngôn ngữ quốc tế”, cô tâm sự.

Sau lễ trao sash, Trà My cùng dàn thí sinh sẽ tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế, dự án cộng đồng và những phần thi phụ. Đêm chung kết dự kiến diễn ra tối 22.10 tại Đồng Nai để tìm kiếm cô gái chiến thắng tranh tài ở Miss Charm 2026.