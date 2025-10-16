Nhan sắc mỹ nhân 'Cánh đồng bất tận' sau gần 10 năm dừng đóng phim

Sau màn ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) 2025 ở hạng mục Special Presentations (trình chiếu đặc biệt) và trình chiếu trong mục A Window on Asian Cinema tại Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) 2025, những hình ảnh đầu tiên của bộ phim Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Lê chính thức được công bố. Đây là cũng một trong những tác phẩm đánh dấu sự trở lại của diễn viên Đỗ Hải Yến sau gần 10 năm ngừng hoạt động nghệ thuật.

Tạo hình của Đỗ Hải Yến trong phim Quán Kỳ Nam. Phim chính thức khởi chiếu vào ngày 28.11 tại các cụm rạp trên toàn quốc Ảnh: ĐPCC

Trong phim Đỗ Hải Yến đóng vai Kỳ Nam, cô có dịp tình cờ gặp gỡ nhân vật Khang (do Liên Bỉnh Phát) thủ vai. Phim được lấy bối cảnh những năm 1980 ở Sài Gòn và được quay bằng phim 35mm. Sự cũ kỹ cùng những khung hình nhuốm màu thời gian khiến mọi người hoài niệm về thời quá khứ. Trong đó, vẻ đẹp đài các, quý phái và có phần thơ thẩn của Đỗ Hải Yến cũng là điểm thu hút người xem.



Trailer kết thúc với cùng một khung cảnh nhân vật Khang tiến lại gần Kỳ Nam với ánh nhìn nửa dè dặt, nửa mong đợi. Đặc biệt câu nói của Kỳ Nam: "Sao tình yêu trong thơ nhạc cứ càng buồn thì lại càng hay nhỉ?" khiến khán giả liên tưởng đến một tình yêu đẹp nhưng dang dở giữa chàng dịch giả và nàng thơ. Dù đã ở độ tuổi 43 nhưng Đỗ Hải Yến vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung nên khi đứng cạnh "anh tài" Liên Bỉnh Phát không thấy sự chênh lệch quá nhiều về độ tuổi.

Quán Kỳ Nam là một tác phẩm của Leon Lê, do Đỗ Hải Yến và Liên Bỉnh Phát đóng chính Ảnh: ĐPCC

Đỗ Hải Yến sinh năm 1982, nổi tiếng từ những bộ phim như Mùa hè chiều thẳng đứng, Cánh đồng bất tận, Người Mỹ trầm lặng, Chuyện của Pao, Chơi vơi, Cha và con và... Trong suốt thời gian tạm ngưng hoạt động nghệ thuật, Đỗ Hải Yến dành nhiều thời gian cho gia đình và thường chia sẻ những khoảnh khắc đầm ấm lên trang cá nhân.

Đỗ Hải Yến không tiếc nuối về quãng thời gian rời xa màn ảnh rộng Ảnh: ĐPCC

Cuộc sống của Đỗ Hải Yến ở tuổi 43

Trong bài viết mừng sinh nhật ở tuổi 43, Đỗ Hải Yến viết: "Tôi biết ơn những lời chúc tốt đẹp, những bó hoa, những món quà ý nghĩa và trên hết là tình yêu thương từ những người xung quanh tôi. Ở nhà, điều hạnh phúc là làm một "đầu bếp tại gia", nấu những bữa ăn ấm áp và dịu dàng. Và có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản là sống thật với chính mình, không cần sự công nhận, chỉ cần sự thấu hiểu trọn vẹn, lặng lẽ từ bên trong".



Ngoài ra, trong một bài phỏng vấn với Thanh Niên năm 2022, Đỗ Hải Yến từng bày tỏ quan điểm về việc ngưng đóng phim. Cô nói: "Tôi biết rằng 7 năm qua nếu tôi tiếp tục đóng phim, có thể tôi sẽ nổi tiếng hơn một chút, hay ít ra duy trì được sự nổi tiếng. Nhưng với người phụ nữ, liệu có gì trên đời này có thể đáng giá hơn những đứa con của họ? 7 năm qua, không có chữ nào là "tiếc" trong từ điển của tôi cả".