Nhan sắc người đẹp Việt thi Hoa hậu Liên lục địa

Nguyễn Thị Thu Ngân sinh năm 2003, quê ở Cà Mau. Cô tốt nghiệp ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Nam Cần Thơ. Cô cao 1,72 m, với số đo ba vòng 82-59-92. Trước khi được lựa chọn tranh tài tại Hoa hậu Liên lục địa, cô gái 22 tuổi từng giành thành tích nổi bật ở các cuộc thi nhan sắc. Thu Ngân từng đăng quang Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022 và giành ngôi vị á khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023. Ngoài ra, người đẹp còn ghi tên mình vào top 30 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Vẻ quyến rũ của cô gái Việt thi Hoa hậu Liên lục địa

Vóc dáng gợi cảm của Thu Ngân Ảnh: FBNV

Gần đây nhất, Thu Ngân ghi danh dự thi Miss Grand Vietnam 2025 và giành thành tích á hậu 1. Người đẹp 22 tuổi chia sẻ hành trình vừa qua là cơ hội để cô học hỏi và trưởng thành hơn. Với Thu Ngân, danh hiệu á hậu 1 không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để bản thân sống trách nhiệm và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Trên mạng xã hội, việc Thu Ngân được chọn dự thi tại Hoa hậu Liên lục địa 2025 nhận về nhiều ý kiến khác nhau. Nhiều khán giả kỳ vọng cô sẽ giúp Việt Nam tiếp tục duy trì chuỗi thành tích cao tại đấu trường nhan sắc này. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Thu Ngân chưa thật sự nổi bật so với các đại diện trước, cần thêm dấu ấn cá nhân nếu muốn tiến sâu trong hành trình "mang chuông đi đánh xứ người".

Người đẹp 10X không ngại biến hóa nhiều phong cách thời trang khác nhau sau khi giành á hậu tại Miss Grand Vietnam 2025 Ảnh: FBNV

Sở hữu hình thể chuẩn, Thu Ngân theo đuổi phong cách trưởng thành, thanh lịch. Trong đời thường, cô chọn trang phục nhẹ nhàng, trang điểm tối giản. Còn khi xuất hiện tại các sự kiện, người đẹp 22 tuổi không ngại biến hóa, mang đến sự mới lạ khi xuất hiện trước công chúng. Cô cũng được đánh giá có hình thể đẹp với vòng eo 59 cm. Tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025, người đẹp quê Cà Màu từng ghi tên mình vào top 5 thí sinh trình diễn áo tắm nổi bật.

Chia sẻ sau khi được lựa chọn dự thi Hoa hậu Liên lục địa, Thu Ngân bày tỏ niềm hào hứng. Người đẹp cho biết bản thân đã sẵn sàng cho hành trình "chinh chiến" quốc tế này. Trong khi đó, đại diện đơn vị nắm bản quyền chia sẻ: "Với sự tự tin và quyết tâm, Thu Ngân đã sẵn sàng tỏa sáng tại Hoa hậu Liên lục địa, mang vẻ đẹp trí tuệ và tinh thần của người phụ nữ Việt Nam đến với thế giới".

Thu Ngân có khoảng 4 tháng để cải thiện các kỹ năng, trước khi chinh chiến quốc tế vào tháng 1.2026 Ảnh: FBNV

Hoa hậu Liên lục địa là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức thường niên từ năm 1971, nhằm tôn vinh vẻ đẹp và phẩm chất của phụ nữ trên toàn thế giới. Việt Nam từng đạt nhiều thành tích tại đấu trường này, đáng chú ý nhất là chiến thắng của Lê Nguyễn Bảo Ngọc năm 2022. Gần nhất, người đẹp Bùi Khánh Linh giành thành tích á hậu 3 vào năm 2024.



