Nhan sắc nổi bật, nữ công an Cà Mau gây chú ý bởi hành trình sống đẹp

Nữ cán bộ công an nhận giải Thanh Niên sống đẹp 2026

Nguyễn Hồng Ân, 24 tuổi, quê xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau, từng là học sinh chuyên Văn Trường THPT Đầm Dơi. Từ thời phổ thông, cô gái trẻ đã sớm xác định mục tiêu trở thành chiến sĩ Công an nhân dân và kiên trì theo đuổi ước mơ.

Cô Trịnh Hải Minh, tổ trưởng tổ văn Trường THPT Đầm Dơi, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 và trực tiếp dạy chuyên văn cho Hồng Ân, nhận xét nữ sinh chăm chỉ, có ý thức học tập và biết sắp xếp thời gian để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Không chỉ nỗ lực trong học tập, Hồng Ân còn là lớp phó học tập được bạn bè yêu mến, tin tưởng. Theo cô Minh, điều đáng quý ở học trò cũ là sự kiên trì với mục tiêu và cách ứng xử gần gũi, trân trọng những mối quan hệ xung quanh.

“Trong cuộc đời đi dạy, Hồng Ân là một trong những tấm gương tôi thường nhắc đến với các thế hệ học sinh sau này. Ngay cả khi đã trở thành chiến sĩ công an, em vẫn là niềm tự hào của chúng tôi”, cô Minh chia sẻ.

Theo cô Minh, Hồng Ân luôn có tinh thần trách nhiệm với những việc được giao, đồng thời giữ được sự dịu dàng, ân cần trong cách cư xử. Những phẩm chất ấy giúp cô gái trẻ duy trì tình cảm với thầy cô, bạn bè ngay cả sau khi rời mái trường phổ thông. Với cô giáo, hình ảnh học trò cũ tiếp tục nỗ lực trên con đường đã chọn cũng là nguồn động viên đối với các thế hệ học sinh sau này.

Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, Hồng Ân được phân công công tác tại Công an xã Thanh Tùng từ tháng 5.2025. Trong thời gian học tập, cô từng đạt nhiều thành tích nghiên cứu khoa học và giải Nhất cuộc thi Nét đẹp Trường ĐH Cảnh sát nhân dân năm 2024, cùng giải Thí sinh được yêu thích nhất và giải Nét đẹp hội nhập.

Hồng Ân từng đạt giải Nhất cuộc thi Nét đẹp Trường ĐH Cảnh sát nhân dân năm 2024 ẢNH: NVCC

Ứng dụng AI trong tuyên truyền pháp luật

Trong công tác tại cơ sở, Hồng Ân nhận thấy việc chuyển tải những quy định pháp luật khô khan thành nội dung gần gũi, dễ hiểu với người dân là một thách thức, nhất là ở địa bàn còn nhiều khó khăn.

Từ thực tế đó, cô tham gia xây dựng ý tưởng trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật qua Fanpage Công an xã Thanh Tùng.

Hồng Ân trực tiếp tham gia xây dựng ý tưởng, biên soạn nội dung pháp luật, thiết kế kịch bản hỏi - đáp và hình thức tương tác. Công cụ được định hướng hỗ trợ người dân tìm hiểu quy định pháp luật, tiện ích trên ứng dụng VNeID và các thủ tục hành chính thường gặp.

ẢNH: NVCC

Nữ cán bộ công an trẻ tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương ẢNH: NVCC

Theo Hồng Ân, mục tiêu của việc ứng dụng công nghệ là giúp người dân chủ động tìm kiếm thông tin, tiếp cận kiến thức pháp luật bằng ngôn ngữ dễ hiểu hơn, đồng thời đổi mới phương thức tuyên truyền của lực lượng công an cơ sở. Đây cũng là cách để cô vận dụng tinh thần đổi mới, sáng tạo vào công việc hằng ngày.

Bên cạnh đó, cô tham mưu xây dựng mô hình “Lá chắn an toàn giao thông”, tham gia duy trì các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương như “Camera an ninh”, “Ánh sáng an ninh”, “Xã không ma túy”.

Theo Hồng Ân, khi mới về công tác, cô trăn trở làm sao để người dân dễ tiếp cận thông tin pháp luật. Vì vậy, cô chủ động xuống địa bàn, lắng nghe và tìm hiểu những tình huống thực tế để điều chỉnh cách tuyên truyền phù hợp. Việc gần dân, sát dân giúp cô hiểu hơn những khó khăn, nhu cầu của người dân, từ đó lựa chọn cách truyền đạt thiết thực hơn.

Những chuyến đi tri ân và trách nhiệm với cộng đồng

Một trong những trải nghiệm để lại nhiều cảm xúc với Hồng Ân là chuyến đồng hành cùng 35 thân nhân liệt sĩ đến điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN.

Ngày 18.7.2026, cô được giao nhiệm vụ đồng hành cùng các thân nhân đến Hội trường Công an xã Cái Nước để thực hiện thu nhận mẫu, phục vụ việc tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ.

“Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ là dữ liệu khoa học. Đó còn là niềm tin, là sự gửi gắm của những người mẹ, người vợ, người thân liệt sĩ vào hành trình tìm lại tên cho những người đã ngã xuống”, Hồng Ân chia sẻ.

Chuyến đi có những thân nhân đã cao tuổi, mang theo mong mỏi tìm lại thông tin về người thân hy sinh trong chiến tranh. Với Hồng Ân, mỗi mẫu sinh phẩm không chỉ phục vụ công tác chuyên môn mà còn gắn với hy vọng của những gia đình chờ đợi ngày người thân được xác định danh tính, trở về với đúng tên tuổi và quê hương.

Trải nghiệm ấy giúp cô cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời nhắc nhở bản thân về trách nhiệm của người trẻ đối với những hy sinh trong quá khứ.

Hồng Ân nhận giải thưởng thanh niên sống đẹp năm 2026 ẢNH: NVCC

Hồng Ân còn cùng đồng đội tham gia thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bảo, 96 tuổi, ở xã Thanh Tùng. Những lần đến thăm, trao quà và lắng nghe câu chuyện của Mẹ giúp cô hiểu hơn giá trị của hòa bình và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Với cô, việc chăm lo cho Mẹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự.

Bên cạnh hoạt động tri ân, cô tham gia hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Hồng Ân cho rằng, giúp đỡ những người từng lầm lỗi không chỉ là tuyên truyền pháp luật mà còn là tạo cơ hội để họ vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống.

Năm 2026, Hồng Ân được trao giải thưởng Thanh Niên sống đẹp. Với cô, sự ghi nhận này cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục rèn luyện, tận tụy trong công việc và đóng góp cho cộng đồng.

Từ nữ sinh chuyên văn đến cán bộ công an công tác tại quê nhà, Hồng Ân cho rằng sống đẹp không chỉ là danh hiệu mà còn thể hiện qua những hành động cụ thể, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với người dân.