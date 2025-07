Nhan sắc nữ sinh 17 tuổi sang Ấn Độ thi Miss Teen

Nhan sắc ngọt ngào của đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Teen Earth 2025 Đỗ Thảo Linh

Ảnh: NVCC

Đỗ Thảo Linh (sinh năm 2008, quê Quảng Ngãi), được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn để tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Thiếu niên Trái Đất - Miss Teen Earth 2025. Cô hiện là học sinh lớp 12 Trường THCS - THPT Trí Đức (TP.HCM).

Sở hữu chiều cao 1,65m cùng số đo 3 vòng 82-59-90, Thảo Linh gây ấn tượng với vẻ đẹp trong sáng, nụ cười thân thiện và thần thái tự tin. Nhiều năm đạt danh hiệu học sinh giỏi, nữ sinh 17 tuổi còn có năng khiếu nghệ thuật, đặc biệt là ca hát. Cô gái sinh năm 2008 từng đoạt thành tích tại một số cuộc thi như giải nhất bảng C (dự thi tiết mục) cuộc thi Tiếng hát chú ve con 2024, giải Sắc màu đột phá (cuộc thi xây dựng thương hiệu cá nhân do Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM), giải khuyến khích Sáng tác ảnh tuổi xanh, top 20 Top Model Look International, top 16 Cosmokid's star...

Người đẹp đến từ Quảng Ngãi yêu thích hoạt động cộng đồng, làm thiện nguyện

Ảnh: NVCC

Mục tiêu của Đỗ Thảo Linh tại Miss Teen Earth

Lần đầu được "mang chuông đi đánh xứ người", Thảo Linh nói cô vinh dự nhưng không tránh khỏi lo lắng. Song nhờ nhận được sự ủng hộ, động viên từ gia đình, nhà trường và bạn bè, cô dần lấy lại tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình mới. Thảo Linh cho biết có khoảng 3 tháng để chuẩn bị cho hành trình "chinh chiến" tại Ấn Độ. Thời gian qua, nữ sinh 17 tuổi dành thời gian trau dồi kỹ năng catwalk, giao tiếp, ứng xử, tìm hiểu kiến thức, thông tin về những vấn đề môi trường, xã hội đáng quan tâm hiện nay.

"Em cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia cuộc thi Miss Teen Earth. Đây không chỉ là cơ hội để em học hỏi, trưởng thành mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là vẻ đẹp và bản lĩnh của thiếu nữ Việt đến bạn bè năm châu", Thảo Linh chia sẻ.

Thảo Linh cùng bạn bè tham gia hoạt động Gieo mầm yêu thương tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Ảnh: NVCC

Không chỉ chú trọng chuẩn bị cho cuộc thi, Thảo Linh còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Mới đây, cô cùng các bạn học sinh Trường THCS - THPT Trí Đức tổ chức buổi trao quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM). Thảo Linh đã tự quyên góp sách, truyện, đồ chơi, dụng cụ học tập và gấu bông, sau đó cẩn thận gói quà bằng giấy tái chế để tặng cho các em nhỏ. "Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng em hy vọng những món quà ấy có thể mang đến niềm vui nhỏ cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện", cô bày tỏ.

Chia sẻ về chủ đề môi trường, thông điệp trọng tâm mà Miss Teen Earth hướng đến, Thảo Linh cho rằng với thế hệ trẻ, bảo vệ môi trường không phải là khái niệm xa vời mà cần bắt đầu từ những hành động thiết thực và gần gũi mỗi ngày. "Em tin rằng ý thức bảo vệ môi trường không phải điều gì lớn lao mà có thể xuất phát từ việc không xả rác bừa bãi, tái sử dụng đồ cũ, trồng thêm cây xanh, tiết kiệm điện, nước… Những hành động nhỏ sẽ tạo nên thay đổi lớn nếu chúng ta cùng nhau thực hiện," Thảo Linh bày tỏ.

Thảo Linh thể hiện quyết tâm chinh phục chiếc vương miện quốc tế Ảnh: NVCC

Cô cho biết trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, bản thân đã dành nhiều thời gian tìm hiểu các vấn đề môi trường đang diễn ra ở Việt Nam và thế giới, đặc biệt là tình trạng biến đổi khí hậu, rác thải nhựa, ô nhiễm nguồn nước, cháy rừng... Thảo Linh tin rằng thế hệ trẻ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc thay đổi nhận thức, xây dựng lối sống bền vững và lan tỏa tinh thần trách nhiệm với hành tinh. "Em mong muốn mình không chỉ là một thí sinh đơn thuần mà còn là cầu nối truyền cảm hứng cho các bạn học sinh, sinh viên cùng chung tay vì môi trường. Nếu đạt được kết quả tốt tại Miss Teen Earth, em hy vọng có thể dùng tiếng nói của mình để kêu gọi nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến cộng đồng", cô nói thêm.

Miss Teen Earth - Hoa hậu Thiếu niên Trái đất là cuộc thi sắc đẹp quốc tế dành cho các cô gái có độ tuổi 13 - 19 tuổi. Năm nay, cuộc thi diễn ra từ ngày 3 - 9.8 tại Ấn Độ, quy tụ thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp tuổi teen, cuộc thi còn đề cao ý thức bảo vệ môi trường, lan tỏa tinh thần sống xanh, phát triển bền vững và trách nhiệm vì cộng đồng. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham dự.