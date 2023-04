Nhan sắc 'rich kid' trở thành beauty blogger

Là bạn thân, chị em thân thiết và cùng là những beauty blogger nổi bật tại Việt Nam; An Phương và Chloe Nguyễn là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái trẻ hiện đại. Thế nhưng, phía sau những shoot hình, phía sau những video lung linh trên YouTube; An Phương và Chloe có cuộc sống ra sao và khác biệt gì so với cuộc sống được ghi hình trên YouTube và các beauty blogger làm việc với nhãn hàng, vượt qua định kiến, cân bằng giữa đạo đức nghề nghiệp và lợi ích tiền bạc ra sao? Hãy cùng tìm hiểu thông qua chia sẻ của 2 cô gái trong tập 1 chương trình “Trở thành nhà sáng tạo YouTube” do Báo Thanh Niên tổ chức.