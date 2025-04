Nhan sắc 'thủ môn đẹp nhất Trung Quốc' đóng phim mới của Châu Tinh Trì

Năm 2023, cựu cầu thủ này tham gia show thực tế Đạp gió (Tỉ tỉ đạp gió rẽ sóng), cùng mùa với Ella, Cung Lâm Na, Chi Pu, Thái Thiếu Phân… Năm ngoái, cô đóng phim truyền hình Hear You Say That