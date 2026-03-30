Nhan sắc tuổi 20 của 'Em xinh' trẻ nhất

Ở tuổi 20, Ánh Sáng AZA, thí sinh nhỏ tuổi nhất của Em xinh say hi, đang trở thành một trong những gương mặt Gen Z nhận được nhiều sự quan tâm. Không chỉ sở hữu ngoại hình trong trẻo, cô còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt cả về phong thái lẫn tư duy nghệ thuật sau hành trình bền bỉ nhiều năm theo đuổi âm nhạc.
Tối 29.3, showcase ra mắt album đầu tay CHÓI đánh dấu cột mốc quan trọng khi Ánh Sáng chính thức bước qua tuổi 20 bằng dự án dài hơi và chỉn chu. Xuất hiện trước đông đảo nghệ sĩ, truyền thông và người hâm mộ, nữ ca sĩ sinh năm 2006 ghi điểm với diện mạo trưởng thành hơn hẳn: thần thái tự tin, biểu cảm sân khấu linh hoạt và nguồn năng lượng dồi dào xuyên suốt các phần trình diễn live.
Là cô gái nhỏ tuổi nhất chương trìnhEm xinh say hi, Ánh Sáng của hiện tại cho thấy sự chuyển mình rõ nét. Vẻ đẹp của cô không chỉ dừng ở nét ngọt ngào mà đã có thêm chiều sâu. Ánh mắt sắc sảo hơn, cách làm chủ sân khấu vững vàng hơn, đặc biệt là khi trình diễn các ca khúc như Tâm trí lang thang, Shine, Day n nite hay bản song ca cao trào cùng Tiên Tiên trong Tối nay...
Bình luận (0)