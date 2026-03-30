Nhan sắc tuổi 20 của 'Em xinh' trẻ nhất

Giàu Nguyễn
30/03/2026 16:48 GMT+7

Ở tuổi 20, Ánh Sáng AZA, thí sinh nhỏ tuổi nhất của Em xinh say hi, đang trở thành một trong những gương mặt Gen Z nhận được nhiều sự quan tâm. Không chỉ sở hữu ngoại hình trong trẻo, cô còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt cả về phong thái lẫn tư duy nghệ thuật sau hành trình bền bỉ nhiều năm theo đuổi âm nhạc.

Tối 29.3, showcase ra mắt album đầu tay CHÓI đánh dấu cột mốc quan trọng khi Ánh Sáng chính thức bước qua tuổi 20 bằng dự án dài hơi và chỉn chu. Xuất hiện trước đông đảo nghệ sĩ, truyền thông và người hâm mộ, nữ ca sĩ sinh năm 2006 ghi điểm với diện mạo trưởng thành hơn hẳn: thần thái tự tin, biểu cảm sân khấu linh hoạt và nguồn năng lượng dồi dào xuyên suốt các phần trình diễn live.

Là cô gái nhỏ tuổi nhất chương trình Em xinh say hi, Ánh Sáng của hiện tại cho thấy sự chuyển mình rõ nét. Vẻ đẹp của cô không chỉ dừng ở nét ngọt ngào mà đã có thêm chiều sâu. Ánh mắt sắc sảo hơn, cách làm chủ sân khấu vững vàng hơn, đặc biệt là khi trình diễn các ca khúc như Tâm trí lang thang, Shine, Day n nite hay bản song ca cao trào cùng Tiên Tiên trong Tối nay...

Ánh Sáng AZA rạng rỡ tại showcase ra mắt album. Bắt đầu hoạt động từ năm 12 tuổi và từng là thành viên nhỏ tuổi nhất của SGO48, Ánh Sáng sớm rèn luyện bản lĩnh biểu diễn. Tuy nhiên, phải đến giai đoạn 2025-2026, cô mới thực sự "bật sáng" khi liên tục xuất hiện với hình ảnh một performer toàn diện

Trong album CHÓI, Ánh Sáng góp mặt ở vai trò sáng tác, tham gia sản xuất và định hình concept cho 11 track, cho thấy tư duy âm nhạc hiện đại và dám thử nghiệm

Ở tuổi 20, nhan sắc có thể là điều giúp cô thu hút ánh nhìn, nhưng bản lĩnh sân khấu và sự nghiêm túc với nghề mới là yếu tố giúp Ánh Sáng AZA từng bước khẳng định vị trí trong thế hệ nghệ sĩ NewGen đang lên

Trước đó, Ánh Sáng AZA cũng được vinh danh ở hạng mục New Wave tại Đẹp Awards 2025 - giải thưởng dành cho những nghệ sĩ trẻ có phong cách sáng tạo và khả năng lan tỏa giá trị tích cực

Khoảnh khắc nữ ca sĩ Gen Z tự tin trình diễn live trước đông đảo khán giả

Phần kết hợp cùng Tiên Tiên ở ca khúc Tối nay đẩy không khí lên cao trào

Nữ ca sĩ xúc động chia sẻ về hành trình làm nhạc từ năm 12 tuổi

Dàn nghệ sĩ NewGen đến chúc mừng album đầu tay của Ánh Sáng AZA

Visual trưởng thành của Ánh Sáng AZA gây chú ý

Bước ra từ hào quang của một show thực tế đình đám, Ánh Sáng AZA (tên thật là Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng) cho hay sự quan tâm của khán giả trở thành áp lực tích cực, buộc cô phải nỗ lực gấp bội. "Tôi biết cách trân trọng và nỗ lực hơn trong từng sản phẩm vì giờ đây, mỗi bước đi đều có sự dõi theo của những người yêu quý mình", nữ ca sĩ chia sẻ

