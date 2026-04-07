Nhan sắc tuổi 27 của nữ chuyên viên công nghệ đăng quang Miss Cosmo Vietnam

An Hạ
07/04/2026 16:36 GMT+7

Miss Cosmo Vietnam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh giới thiệu bộ ảnh 'Once Upon A Time', khắc họa hành trình trưởng thành từ vẻ đẹp trong trẻo đến bản lĩnh, hoàn thiện hơn trong chặng đường mới.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 27, Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh chính thức ra mắt bộ ảnh thời trang mang concept "Once Upon A Time". Bộ ảnh được xem như một cột mốc cá nhân, đánh dấu hành trình trưởng thành cả về hình ảnh lẫn nội tâm của nàng hậu.

Nhan sắc Nguyễn Hoàng Phương Linh ở tuổi 27

- Ảnh 1.

Bộ ảnh sinh nhật của Phương Linh được xây dựng theo mạch kể chuyện, lấy cảm hứng từ hình ảnh một cô gái lạc bước trong khu vườn. Qua từng khung hình, nhân vật trung tâm dần thay đổi về cảm xúc và thần thái, phản ánh quá trình chuyển biến từ nhẹ nhàng đến tự tin, chín chắn

Ảnh: NVCC

- Ảnh 2.

Ở layout đầu tiên, người đẹp xuất hiện trong thiết kế corset tông vàng kết hợp chân váy ngắn gợi nên hình ảnh "nàng thơ Hoàn vũ" với năng lượng nhẹ nhàng, cuốn hút

Ảnh: NVCC

- Ảnh 3.

Sang layout thứ hai, phong cách nàng hậu chuyển sang hướng nữ tính hơn. Biểu cảm và thần thái của Phương Linh có sự tiết chế, thể hiện chiều sâu cảm xúc thay vì chỉ tập trung vào yếu tố thị giác

Ảnh: NVCC

- Ảnh 4.

Trong layout cuối, Phương Linh diện trang phục dạ hội với hình ảnh trưởng thành, sắc sảo hơn. Ánh sáng và phom dáng trang phục được xử lý nhằm tôn lên đường nét cơ thể và sự tự tin của nhân vật

Ảnh: NVCC

- Ảnh 5.

Bộ ảnh sinh nhật lần này được xem như một sản phẩm ghi dấu chặng đường đã qua, đồng thời mở ra những định hướng mới trong hành trình sắp tới của đương kim Miss Cosmo Vietnam

Ảnh: NVCC

- Ảnh 6.

Bên cạnh bộ ảnh sinh nhật, Phương Linh chia sẻ về trải nghiệm trong thời gian đương nhiệm. Cô nói: “Tôi có một nỗi sợ là sợ bỏ lỡ, vì lịch trình khá dày nên đôi khi lo mình không kịp tận hưởng những khoảnh khắc rất đời thường”

Ảnh: NVCC

- Ảnh 7.

Người đẹp cho biết thêm, chính cảm giác đó khiến cô trân trọng hơn từng trải nghiệm: “Mỗi ngày trôi qua đều là một cơ hội, nên tôi cố gắng cân bằng để không bỏ lỡ cả công việc lẫn cuộc sống cá nhân”

Ảnh: NVCC

- Ảnh 8.

Khi được hỏi về áp lực phải hoàn hảo, cô bày tỏ: “Tôi không xem đó là áp lực mà là cơ hội để hoàn thiện chính mình. Mỗi thử thách đều là một bước tiến để trở nên tốt hơn”

Ảnh: NVCC

- Ảnh 9.

Ở tuổi 27, nàng hậu nhìn nhận sự thay đổi của bản thân theo hướng tích cực hơn: “Tôi học cách yêu cả những điều chưa hoàn hảo của mình, thấu hiểu và chấp nhận để cuộc sống nhẹ nhàng hơn”

Ảnh: NVCC

Nguyễn Hoàng Phương Linh sinh năm 1999, cao 1,75 m. Cô tốt nghiệp Đại học Washington (Mỹ) với GPA 3.6/4.0 và từng hoàn thành chương trình cao đẳng ngành Kinh doanh tại Houston.

Trước khi tham gia Miss Cosmo Vietnam 2025, Phương Linh làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin với vai trò chuyên viên kỹ thuật. Nền tảng học vấn và kinh nghiệm làm việc góp phần định hình hình ảnh của cô.

Sau khi đăng quang, người đẹp tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và theo đuổi các dự án cá nhân. Bộ ảnh sinh nhật lần này được xem là dấu mốc nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời mở ra những định hướng mới trong thời gian tới.

Nhan sắc cô gái có cái tên lạ gây chú ý ở Miss Cosmo Vietnam

Sau thành tích top 10 Miss Universe Vietnam 2024, Đinh Thị Triều Tiên tiếp tục ghi danh tranh tài ở Miss Cosmo Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, hiện đang vào top 45 chung cuộc.

