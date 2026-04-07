Nhan sắc tuổi 27 của nữ chuyên viên công nghệ đăng quang Miss Cosmo Vietnam

Miss Cosmo Vietnam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh giới thiệu bộ ảnh 'Once Upon A Time', khắc họa hành trình trưởng thành từ vẻ đẹp trong trẻo đến bản lĩnh, hoàn thiện hơn trong chặng đường mới.
Nhân dịp sinh nhật tuổi 27, Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh chính thức ra mắt bộ ảnh thời trang mang concept "Once Upon A Time". Bộ ảnh được xem như một cột mốc cá nhân, đánh dấu hành trình trưởng thành cả về hình ảnh lẫn nội tâm của nàng hậu.
Nhan sắc Nguyễn Hoàng Phương Linh ở tuổi 27
Nguyễn Hoàng Phương Linh sinh năm 1999, cao 1,75 m. Cô tốt nghiệp Đại học Washington (Mỹ) với GPA 3.6/4.0 và từng hoàn thành chương trình cao đẳng ngành Kinh doanh tại Houston.
Trước khi tham gia Miss Cosmo Vietnam 2025, Phương Linh làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin với vai trò chuyên viên kỹ thuật. Nền tảng học vấn và kinh nghiệm làm việc góp phần định hình hình ảnh của cô.
Sau khi đăng quang, người đẹp tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và theo đuổi các dự án cá nhân. Bộ ảnh sinh nhật lần này được xem là dấu mốc nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời mở ra những định hướng mới trong thời gian tới.
