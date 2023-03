Nhân sự được trang bị kiến thức công nghệ sẽ giúp doanh nghiệp phát triển

Amazon Web Services (AWS), công ty trực thuộc Amazon.com, vừa công bố nghiên cứu mới cho thấy những người lao động khu vực châu Á - Thái Bình Dương có kỹ năng số tiên tiến - bao gồm kỹ năng về kiến trúc đám mây hoặc phát triển phần mềm - đóng góp khoảng 934 tỉ USD vào GDP hằng năm của khu vực này.



Amazon Web Services hiện cung cấp nhiều dịch vụ lưu trữ đám mây

AFP

Báo cáo "Khảo sát về kỹ năng số tại châu Á - Thái Bình Dương: Lợi ích kinh tế của Lực Lượng Lao Động Am Hiểu Công N ghệ" do AWS tài trợ và được thực hiện bởi Gallup, nghiên cứu về việc lực lượng lao động được cung cấp khả năng sử dụng công nghệ đã và đang mang lại lợi ích đáng kể cho người lao động, các tổ chức và nền kinh tế như thế nào. 16.000 người đang làm việc và 7.500 người sử dụng lao động thuộc các tổ chức và ngành công nghiệp trong khu vực công và tư nhân tại các quốc gia Úc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Singapore và Thái Lan, đã tham gia khảo sát này.



Khảo sát này phân loại những kỹ năng số cơ bản bao gồm khả năng sử dụng email, trình xử lý văn bản, các phần mềm văn phòng khác và nền tảng truyền thông xã hội. Các kỹ năng số trung cấp bao gồm kỹ năng kéo-thả thiết kế trang web, ứng dụng khắc phục sự cố và phân tích dữ liệu. Các kỹ năng số nâng cao bao gồm về kiến trúc hoặc bảo trì điện toán đám mây, phát triển phần mềm hoặc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học.

Khảo sát cho thấy những người lao động có kỹ năng số tiên tiến tại châu Á - Thái Bình Dương đang được hưởng lợi từ nhiều khía cạnh hơn chỉ là chỉ tăng thu nhập. 79% người lao động có kỹ năng số tiên tiến bày tỏ mức độ hài lòng cao hơn trong công việc, so với 50% người lao động với kỹ năng trung cấp và 46% người lao động với kỹ năng số cơ bản.

Bên cạnh đó, với việc chuyển đổi số của các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ đang tăng tốc trên khắp thế giới, nhu cầu về nguồn lao động với kỹ năng số tiên tiến sẽ vẫn tăng mạnh trong những năm tới. 76% những nhà sử dụng lao động tại châu Á - Thái Bình Dương được khảo sát đã báo cáo rằng họ đang tìm cách tuyển đủ nhân lực cho các vị trí công việc đòi hỏi kỹ năng số hiện ứng tuyển, nhưng 72% cho biết họ đang đối diện với thách thức để tìm được nhân lực cần có.