Nhân sự logistics Việt Nam: Giỏi nghiệp vụ nhưng yếu tiếng Anh

Thiếu nhân lực logistics nghiêm trọng

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển logistics Việt Nam (VLI), cả nước có hơn 3.000 doanh nghiệp logistics (không tính các công ty vận tải, cảng, hàng không…), mỗi doanh nghiệp trung bình 20 nhân viên; tốc độ tăng trưởng nhân lực khoảng 7,5%/năm, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng ngành (15–20%/năm).

Việt Nam có lợi thế về vị trí và hệ thống cảng biển lớn, hơn 70 tuyến quốc tế, thuận lợi để phát triển logistics. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, cần chiến lược đào tạo nhân lực mới và bài bản cho khoảng 250.000 nhân viên đến năm 2030, nhưng nguồn cung hiện chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu.

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Nhã, Tổng giám đốc Công ty Tân Cảng STC - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, cho biết theo thống kê từ công ty, nhu cầu nguồn nhân lực tại cảng đến năm 2026 là gần 1.500 người (vận hành thiết bị, lái xe container; điều độ, khai thác; kỹ thuật; thuyền viên tàu sông; giao nhận; thương vụ; nhân sự khối giao tiếp…).

Tiến sĩ Đặng Thanh Tuấn, Trưởng bộ môn Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU), nhận định: "Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và sự tham gia của các doanh nghiệp logistics quốc tế vào thị trường Việt Nam, yêu cầu về nguồn nhân lực không chỉ dừng lại ở chuyên môn nghiệp vụ mà còn đòi hỏi năng lực tiếng Anh chuyên ngành'.

Nói về chương trình đào tạo, thạc sĩ Nguyễn Thanh Nhã nhấn mạnh: “Chương trình đào tạo logistics cần tối thiểu 30% thời lượng thực hành, cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với nhà trường: đưa sinh viên đến thực tập tại doanh nghiệp và mời doanh nghiệp tham gia giảng dạy các học phần chuyên ngành”. Bên cạnh đó, sinh viên cần chủ động tham gia hội thảo, cuộc thi, hoạt động quốc tế để tích lũy kinh nghiệm và xây dựng mạng lưới nghề nghiệp.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Long cho rằng khi nhân sự logistics sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành, doanh nghiệp sẽ đánh giá họ là ‘người có nghề’ ẢNH: YẾN THI

Học logistics 100% tiếng Anh: Mở rộng cơ hội việc làm

Bên cạnh việc nâng cao kỹ năng thực hành, đào tạo logistics hoàn toàn bằng tiếng Anh đang được xem là một giải pháp tạo lợi thế cạnh tranh cho nguồn nhân lực.

Tiến sĩ Đặng Thanh Tuấn cho biết: “Tiếng Anh chuyên ngành là công cụ quan trọng giúp nhân viên logistics giao tiếp hiệu quả với khách hàng, đối tác quốc tế, tiếp cận tài liệu kỹ thuật, phần mềm quản lý tiên tiến và nhanh chóng cập nhật tiêu chuẩn quốc tế”.

Tuy nhiên, hiện số lượng nhân sự logistics tốt nghiệp từ các chương trình 100% tiếng Anh ở Việt Nam còn rất hạn chế. Phần lớn sinh viên được đào tạo bằng tiếng Việt, khiến nhiều bạn dù giỏi nghiệp vụ vẫn gặp khó khăn khi làm việc trong môi trường quốc tế. Điều này làm tăng chi phí đào tạo lại và hạn chế khả năng mở rộng thị trường của doanh nghiệp.

Ngành logistics Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cả về kỹ năng và kiến thức chuyên môn, tiếng Anh chuyên ngành ẢNH: YẾN THI

Một số trường đại học hiện đã triển khai chương trình đào tạo logistics 100% hoặc 50-57% bằng tiếng Anh, như Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH RMIT Việt Nam, Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM... Mới đây có thêm Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

NGND-PGS-TS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, cho rằng đối với sinh viên học chương trình 100% tiếng Anh phải đảm bảo học xong là phải sử dụng được. Nếu đầu vào các em không đủ trình độ tiếng Anh thì cần phải học tăng cường dần dần.

NGND-PGS-TS Hồ Thanh Phong nói về chương trình đào tạo ngành logistics ẢNH: YẾN THI

Đại diện Công ty Thiên Long Logistics cho rằng, khi nhân sự logistics sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành, doanh nghiệp sẽ đánh giá họ là ‘người có nghề’. Bên cạnh đó, việc học thêm một ngoại ngữ thứ hai như tiếng Trung cũng mở ra nhiều cơ hội việc làm hơn cho sinh viên.

Ngoài ngoại ngữ, các chuyên gia đề xuất tích hợp mạnh mẽ công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình đào tạo. Theo thạc sĩ Nguyễn Thanh Nhã tăng cường về công nghệ, AI trong chương trình đào tạo là rất cần thiết. Thiết kế nhiều môn học liên quan đến công nghệ, từ đó sẽ phù hợp với nhu cầu, định hướng của sinh viên.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Long chia sẻ, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và AI cũng đặt ra yêu cầu mới. Nhiều doanh nghiệp logistics trên thế giới đã đưa robot vào vận hành, song vẫn tồn tại nhiều vị trí cần con người đảm nhiệm. Vì vậy, nhân lực logistics tương lai cần vừa giỏi nghiệp vụ, vừa am hiểu công nghệ để thích ứng với xu thế.