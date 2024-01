Nhẫn thông minh 'tăng tốc' trong năm 2024

Theo The Verge, CES 2024 chứng kiến sự xuất hiện của rất nhiều nhẫn thông minh, cho thấy sự cạnh tranh thực sự đang diễn ra trong phân khúc này, góp phần vào sự phát triển của nó.



J-Style là một trong nhiều chiếc nhẫn thông minh được trình diễn tại CES 2024 THE VERGE

Nhẫn thông minh đại diện cho một kiểu dáng đầy hứa hẹn cho các thiết bị đeo được, nhưng để làm được điều đó đúng cách không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Đo mạch và nồng độ oxy trong máu sẽ thoải mái hơn ở ngón tay khi so với cổ tay - nơi smartwatch đang đảm nhận. Tuy nhiên, do thiết kế tương đối nhỏ nên các linh kiện cũng phải đáp ứng yêu cầu tương ứng, dẫn đến những chiếc nhẫn thông minh đắt hơn và ít chức năng hơn so với smartwatch.

Thiết bị đáng chú ý trước đây là Movano Evie Ring. Đó là nhẫn thông minh được giới thiệu lần đầu tiên tại CES 2022 nhưng chỉ bán ra trong tháng này. Evie Ring có giá 269 USD, chủ yếu phù hợp với phụ nữ, mặc dù nhà sản xuất đảm bảo rằng bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nó.

Evie Ring dự kiến sẽ được xuất xưởng trong tháng này THE VERGE

Nhẫn đi kèm với một ứng dụng đơn giản hóa để theo dõi nồng độ oxy trong máu, nhịp tim, hoạt động và chu kỳ kinh nguyệt hằng tháng - tất cả đều được phân tích bằng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI). Evie Ring có thiết kế hấp dẫn và có thể mở rộng khi mở khóa để phù hợp với những ngón tay bị sưng.



Amazfit Helio Ring cũng có vẻ đầy hứa hẹn, một chiếc nhẫn thông minh phù hợp cho các vận động viên theo dõi chu kỳ phục hồi của họ. Nó cũng đồng bộ hóa với smartwatch Amazfit, nơi cung cấp cho người dùng tất cả số liệu cần thiết được thu nhập từ Helio Ring. Amazfit được biết đến với việc sản xuất các thiết bị chức năng với mức giá vừa phải, vì vậy sẽ không bất ngờ khi Helio Ring tiếp tục điều đó khi được tung ra thị trường vào mùa xuân.

Zikr Ring nhằm giúp nhắc nhở người Hồi giáo khi cầu nguyện THE VERGE

Nhiều nhẫn thông minh khác ít nhiều cũng đã được giới thiệu tại CES 2024. Ví dụ, Zikr Ring nhắm đến người Hồi giáo cung cấp 5 lời nhắc hằng ngày khi đến giờ cầu nguyện, hay RingConn cung cấp các tính năng tương tự như Oura Ring nhưng có giá rẻ hơn. Các thương hiệu lớn cũng quan tâm đến phân khúc này, chẳng hạn Samsung được đồn đại là đang nghiên cứu một nhẫn thông minh Galaxy Ring. Với tất cả những gì đang xảy ra, sự cạnh tranh sẽ giúp thúc đẩy thị trường nhẫn thông minh phát triển ngay trong năm nay.