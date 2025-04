Nhận tin Messi sẽ đến, đội bóng Canada tăng giá vé gấp 10 lần: CĐV choáng váng

Messi liên tiếp ghi bàn, CĐV Vancouver Whitecaps lại phấn khởi

Bất chấp sẽ là đối thủ của Inter Miami, các CĐV CLB Vancouver Whitecaps lại rất phấn khởi vì khả năng sẽ được xem danh thủ này thi đấu trên sân BC Place vào ngày 25.4 tới.

Messi trở lại sau chấn thương, liên tiếp ghi bàn giúp Inter Miami vượt qua Los Angeles FC (chung cuộc tỷ số 3-2) để vào bán kết CONCACAF Champions Cup và ở tốp đầu MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ).

Messi chính thức tham gia chuyến thi đấu 3 trận sân khách liên tiếp của Inter Miami Ảnh: Reuters

Tính từ đầu mùa trên mọi mặt trận, Messi hiện đã ghi 8 bàn và có 3 kiến tạo chỉ sau 9 trận cho Inter Miami. Danh thủ người Argentina tiếp tục có mặt ở chuyến làm khách của Inter Miami trong cuộc gặp Chicago Fire FC trên sân Soldier Field có sức chứa 62.500 khán giả, diễn ra lúc 3 giờ 30 ngày 14.4 tại vòng 8 MLS.

Trận đấu này dự kiến sẽ đón số lượng khán giả rất đông, sau khi CLB Inter Miami và HLV Mascherano công bố: "Những cầu thủ xuất sắc như Messi, một khi khỏe mạnh và sung sức, đều chắc chắn sẽ có mặt thi đấu".

Sau trận gặp Chicago Fire FC, Inter Miami còn 1 trận sân khách nữa ở MLS gặp Columbus Crew ngày 20.4. Sau đó, họ tiếp tục hành quân đến Canada để chuẩn bị cho cuộc gặp với Vancouver Whitecaps. Messi đã có mặt trong đợt thi đấu này, qua đó tạo sự phấn khích cực lớn cho các CĐV ở những nơi danh thủ này sắp đến thi đấu.

Theo trang bán vé trực tuyến Ticketmaster, CLB Vancouver Whitecaps đã mở bán vé trận gặp Inter Miami, nhưng chỉ sau một vài ngày số lượng vé trên sân BC Place (có sức chứa 54.500 chỗ ngồi) đã bán được hơn 50%.

Điều đáng nói, các CĐV Vancouver Whitecaps vẫn đổ xô đi mua dù với giá vé cao ngất ngưởng gấp 10 lần so với giá vé các trận thông thường trước đây. Giá vé hiện được CLB Vancouver Whitecaps bán là từ 152 USD (khoảng 3,9 triệu đồng) lên đến 650 USD (16,7 triệu đồng).

Messi hiện đã ghi 8 bàn và có 3 kiến tạo sau 9 trận từ đầu năm 2025 cho Inter Miami Ảnh: Reuters

"Nhiều CĐV đang đặt mua số vé còn lại vẫn còn trống chỗ, nhưng nhiều người than phiền, đây là mức giá vé quá cao. Ở trận Vancouver Whitecaps gặp Austin FC (thắng tỷ số 5-1 ngày 13.4) cũng trên sân BC Place, giá vé bán chỉ ở mức thông thường, tức là ít hơn 10 lần so với giá vé mà CLB này đang bán ở trận gặp Inter Miami", báo Tây Ban Nha, AS cho biết.

Mặc dù vậy, sức hút xem Messi thi đấu quá lớn và không phải là dịp nào cũng có, khiến nhiều CĐV Canada "bấm bụng" chi số tiền lớn để mua vé vào sân BC Place.

Hơn nữa, đây cũng là ngày lịch sử cho CLB Vancouver Whitecaps khi họ đứng trước cơ hội vào chung kết giải đấu danh giá của khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF Champions Cup). Nếu giành được kết quả thuận lợi, Vancouver Whitecaps sẽ tự tin hướng đến trận lượt về trên sân Chase của Inter Miami vào ngày 1.5, AS cho biết thêm.