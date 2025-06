Nhân tố 'lạ' đeo băng đội trưởng HAGL: Lứa trẻ suýt đánh bại đội châu Phi

HAGL có đội trưởng mới

Sau khi hàng loạt trụ cột như Trần Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn lần lượt rời phố núi, HAGL đang xây dựng thế hệ kế cận.

Ở trận giao hữu gặp Libolo (cựu vô địch Angola) trên sân vận động Ninh Bình, HLV Lê Quang Trãi đã tung ra nhiều nhân tố trẻ. Nguyễn Minh Tâm (2005), Trần Gia Bảo (2008), Môi Sê (2005), Nguyễn Văn Triệu (2003), Cao Hoàng Minh (2003), Huỳnh Trần Bảo Duy (2004)... đều đã được trao cơ hội thể hiện mình.

Dẫn dắt dàn cầu thủ trẻ HAGL là đội trưởng Phan Du Học. Sau khi những nhân tố khóa 2, 3 của HAGL lần lượt rũ áo ra đi, Du Học là một trong những nhân tố có thâm niên nhất còn trụ lại sân Pleiku. Dù năm nay, Du Học mới 24 tuổi, nhưng anh là một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất trong danh sách trẻ măng của HAGL lúc này.

Du Học sinh năm 2001, có chiều cao 1,72 m, là học viên khóa 1 của Học viện HAGL. Anh từng khoác áo đội tuyển chọn U.19 Việt Nam đá giải quốc tế năm 2019.

Cũng như nhiều nhân tố trưởng thành từ phố núi, Du Học từng được cho mượn đến nhiều đội hạng nhất như Long An (2019), Ninh Bình (2023), Công an Nhân dân (nay là CLB Công an Hà Nội, 2022), rồi trở lại HAGL cống hiến từ mùa 2023 - 2024.

Mùa trước, Du Học chỉ đá 13 trận, nhưng đến mùa này, anh đã trở thành nhân tố chủ lực với 21 trận tại V-League. Cầu thủ gốc Bình Thuận có tốc độ, kỹ thuật, khả năng lên công về thủ tương đối ổn định. Nhưng, thứ mà Du Học còn thiếu là kinh nghiệm thực chiến, cùng khả năng kiểm soát nhịp chơi thay vì dựa nhiều vào bản năng.

Tiềm năng của HAGL

HAGL đã hòa 2-2 với Libolo ở trận giao hữu tại Ninh Bình. Đây là kết quả đáng tiếc, khi học trò HLV Lê Quang Trãi dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Lê Hữu Phước và Nguyễn Thanh Nhân, song lại không thể bảo toàn thành quả.

Thế hệ kế cận trẻ trung của HAGL đã chơi bóng nỗ lực, khi cố gắng triển khai tấn công bài bản, có những miếng phối hợp lên biên táo bạo và tốc độ. Song, khiếm khuyết của một đội bóng trẻ là bản lĩnh thi đấu.

Đó là thứ HAGL phải bồi đắp ở V-League. Dù vậy, không phải cứ đá nhiều là tự có kinh nghiệm, mà HAGL cần có chiến lược phát triển cầu thủ rõ ràng, chiêu mộ nhân tố dạn dày để dẫn dắt lứa trẻ.

Tấm băng đội trưởng trao cho Du Học, dù chỉ trong trận giao hữu, cũng đủ để nói lên vấn đề của HAGL. Lúc này, đội bóng của HLV Lê Quang Trãi đang rất thiếu nhân tố kỳ cựu. Cỡ như Du Học đã được gọi là có kinh nghiệm, nếu nhìn trên mặt bằng chung của HAGL. Song nên nhớ, Du Học chưa từng có dấu ấn ở đội trẻ và cũng chỉ mới chập chững ở V-League được 2, 3 mùa.

Du Học có thể chưa đủ tầm đeo băng thủ quân của HAGL mùa tới. Nhưng, nếu không phải hậu vệ gốc Bình Thuận thì là ai? Ai đủ đẳng cấp, uy tín và năng lực để dẫn dắt dàn sao trẻ, với vốn thi đấu cực mỏng và chưa có nhiều va vấp ở sân chơi đỉnh cao.

Cũng giống 10 năm trước, khi lứa khóa 1 và 2 lên V-League thi đấu, HAGL luôn là đội bóng tiềm năng. Tuy nhiên, sử dụng con người ra sao để không hoài phí tiềm năng ấy, lại là bài toán khó với đội chủ sân Pleiku.