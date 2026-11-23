Nhân tuyến giáp lành tính có thể chuyển thành ung thư không?

Phần lớn nhân tuyến giáp lành tính không chuyển thành ung thư. Đây là những tổn thương không phải ung thư, thường phát triển chậm và tồn tại trong nhiều năm mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Phần lớn nhân tuyến giáp lành tính không chuyển thành ung thư ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Hiệp hội Tuyến giáp Mỹ (ATA) cho biết khoảng 80% kết quả sinh thiết nhân tuyến giáp là lành tính. Ngoài ra, một điểm cần phân biệt là nhân tuyến giáp lành tính lớn dần không đồng nghĩa với việc khối u đang biến đổi thành ung thư. Một số nhân có thể tăng kích thước do sự phát triển của mô tuyến giáp hoặc thay đổi cấu trúc nang.

Hơn nữa, người có nhân tuyến giáp lành tính vẫn có thể xuất hiện một nhân ung thư khác trong cùng tuyến giáp hoặc ở thùy còn lại. Đây là tình huống xuất hiện một tổn thương mới, chứ không phải nhân lành tính ban đầu đã chuyển thành ung thư.

Những thay đổi nào ở nhân tuyến giáp cần chú ý?

Nhân tuyến giáp lành tính có thể thay đổi kích thước và cấu trúc theo thời gian. Tuy nhiên, không phải mọi thay đổi đều là dấu hiệu ung thư, bác sĩ Erik Alexander, chuyên gia nội tiết tại bệnh viện Brigham and Women's Hospital (Mỹ), cho biết.

Một nhân tuyến giáp tăng kích thước trong thời gian ngắn cần được bác sĩ kiểm tra lại, kể cả trước đó đã có kết quả sinh thiết lành tính. Sự phát triển nhanh có khả năng do xuất huyết bên trong nang, thay đổi lượng dịch hoặc sự phát triển của mô tuyến giáp.

Người bệnh cũng cần kiểm tra nếu xuất hiện hạch bất thường ở vùng cổ. Hạch cổ sưng to, đặc biệt khi xuất hiện dai dẳng, cứng hoặc ít di động, là biểu hiện không được chủ quan. Trong ung thư tuyến giáp, tế bào ung thư đôi khi lan đến các hạch bạch huyết lân cận, khiến hạch nổi lên ở cổ và lớn dần.

Người có nhân tuyến giáp lành tính cần theo dõi như thế nào?

Sau khi được chẩn đoán nhân tuyến giáp lành tính, người bệnh thường không cần phẫu thuật hoặc điều trị ngay nếu khối u không gây triệu chứng và không có dấu hiệu đáng ngờ. Tuy nhiên, việc theo dõi vẫn quan trọng để phát hiện những thay đổi bất thường theo thời gian.

Họ cần siêu âm định kỳ theo khuyến cáo bác sĩ và sinh thiết lại khi có dấu hiệu bất thường. Ngoài ra, họ không nên tự ý điều trị hoặc phẫu thuật nhân tuyến giáp. Trên thực tế, không phải nhân tuyến giáp nào cũng cần phẫu thuật. Nếu kết quả đánh giá cho thấy tổn thương lành tính, không gây khó chịu và không có dấu hiệu tiến triển đáng lo ngại, bác sĩ thường ưu tiên theo dõi thay vì can thiệp, theo Healthline.