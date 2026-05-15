Nhân vật quyền lực bên cạnh tổng thống Ukraine bị bắt giữ để điều tra tham nhũng

Tòa án chống tham nhũng của Ukraine đã ra lệnh bắt giữ một trong những cộng sự thân cận nhất của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Hôm 14.5, tòa án cho biết ông Andriy Yermak sẽ bị tạm giam vì các cáo buộc rửa tiền.

Ông Yermak có mối quan hệ mật thiết với ông Zelensky và từng là chánh văn phòng của tổng thống, và ông đã bác bỏ các cáo buộc.

Tòa án ấn định mức tiền bảo lãnh hơn 3 triệu USD, cho phép ông Yermak được tại ngoại trong khi chờ phán quyết cuối cùng cho vụ án của ông.

Trả lời các phóng viên ngay sau phiên tòa, ông Yermak cho biết ông không có số tiền bảo lãnh đó, nhưng hy vọng bạn bè và người quen sẽ giúp đỡ.

"Đội ngũ pháp lý của tôi sẽ kháng cáo. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để tìm kiếm công lý và sự thật", ông Yermak nói.

Cựu Chánh Văn phòng tổng thống Ukraine Tổng thống Andriy Yermak tại phiên tòa hôm 12.5 ở Kyiv, Ukraine ẢNH: REUTERS

Hôm 11.5, nhà chức trách Ukraine đã xác định ông Yermak là nghi phạm trong một cuộc điều tra tham nhũng lớn.

Ông bị tình nghi tham gia vào một nhóm tội phạm đã rửa tiền lên đến khoảng 10,5 triệu USD thông qua một khu nhà ở cao cấp bên ngoài thủ đô Kyiv.

Việc bắt giữ ông Yermak là bước đi qua đó giới chức chống tham nhũng tiến gần nhất đến nhóm thân cận Tổng thống Zelensky.

Ông được nhiều người coi là người quyền lực thứ hai Ukraine sau ông Zelensky, có ảnh hưởng vượt trội trên phần lớn chính trường Ukraine dù nắm giữ vị trí không qua bầu cử.

Trước sự nghiệp chính trị, ông từng là nhà sản xuất phim kiêm luật sư giải trí. Ông cũng là nhà đàm phán chính của Kyiv trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga do Mỹ hậu thuẫn.

Việc ông từ chức năm ngoái diễn ra trong bối cảnh cuộc cải tổ rộng lớn hơn đối với chính phủ nhằm khôi phục lòng tin vào văn phòng tổng thống, vốn đã suy yếu sau nhiều cáo buộc tập trung quyền lực.