Nhân viên CIA bị FBI bắt ở Campuchia, nghi rò rỉ kế hoạch mật của Israel

Một nhân viên của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã bị cơ quan chức năng Mỹ bắt tại Campuchia và bị truy tố về tội danh liên quan đến gián điệp.

Theo báo Khmer Times, nhân viên CIA Asif William Rahman đã bị các đặc vụ của Cục Điều tra liên bang (FBI) của Mỹ bắt giữ tại một địa điểm không xác định ở Campuchia hôm 12.11. Sau đó, ông Rahman bị đưa đến Guam và ra tòa với hai tội danh cố ý giữ và chuyển thông tin quốc phòng.

Ông Rahman đã bị truy tố tại một tòa án liên bang ở bang Virginia (Mỹ) vào tuần trước. Ông bị cáo buộc tiết lộ thông tin liên quan đến kế hoạch trả đũa của quân đội Israel đối với vụ Iran phóng khoảng 200 tên lửa đạn đạo vào Israel trong ngày 1.10.

Trong tháng trước, Nhà Trắng thông báo họ "rất quan ngại" về việc công bố trái phép các tài liệu, được cho là của Cơ quan Tình báo Địa lý Quốc gia Mỹ (NGA) và Cơ quan An ninh Quốc gia, được công bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Tên lửa bị đánh chặn sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel ngày 1.10 Ảnh: REUTERS

Trong đó, tài liệu đầu tiên có tiêu đề "Israel: lực lượng không quân tiếp tục chuẩn bị tấn công Iran và tiến hành cuộc tập trận triển khai lực lượng lớn lần thứ hai". Tài liệu còn lại là "Israel: lực lượng phòng thủ tiếp tục chuẩn bị đạn dược quan trọng và hoạt động UAV (máy bay không người lái) bí mật, gần như chắc chắn là nhằm tấn công Iran".

Một tài liệu cho biết Mỹ chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy Israel có kế hoạch dùng vũ khí hạt nhân tấn công Iran. Thông tin này ngầm xác nhận thực tế là Israel có sở hữu vũ khí hạt nhân, dù không công bố.

NGA thu thập và phân tích thông tin tình báo từ các vệ tinh do thám của Mỹ cho Lầu Năm Góc. Mối liên hệ chính xác giữa ông Rahman với NGA vẫn chưa rõ ràng, nhưng theo tờ The New York Times, các tài liệu của tòa án cho thấy ông có quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm, vốn là quyền thông thường của nhiều nhân viên CIA xử lý tài liệu mật.