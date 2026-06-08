Nhân viên ngân hàng làm lộ dữ liệu, tiếp tay phi vụ lừa đảo tiền tỉ

Viện KSND TP.Hà Nội mới đây ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ án làm giả séc, chứng từ ngân hàng để chiếm đoạt tiền, liên quan Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

ẢNH MINH HỌA: T.N

Những người này gồm Nguyễn Đình Chế (24 tuổi, trú tại Bắc Ninh) bị truy tố hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Lê Công Tuấn (38 tuổi, trú tại Hà Nội) bị truy tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Trần Khánh Huyền (25 tuổi), cựu nhân viên ACB Quán Toan - Hải Phòng), bị truy tố tội cố ý làm lộ bí mật công tác.

Theo cáo trạng, cuối năm 2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Đình Chế nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền thông qua các tài khoản doanh nghiệp mở tại ACB.

Thông qua mạng xã hội Zalo, Chế quen biết Trần Khánh Huyền - khi đó là nhân viên kinh doanh tại ACB Phòng giao dịch Quán Toan.

Thwo cơ quan tiến hành tố tụng, dù có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của ngân hàng song Huyền vẫn nhiều lần cung cấp cho Chế các dữ liệu liên quan đến khách hàng doanh nghiệp.

Đầu tháng 2 và tháng 5.2024, Huyền truy cập phần mềm nội bộ của ngân hàng để thu thập thông tin số dư tài khoản, mẫu dấu, dấu chức danh của nhiều doanh nghiệp rồi chuyển cho Chế.

Với dữ liệu có được, Chế từng bước dựng lên một bộ hồ sơ giả nhằm thực hiện các giao dịch rút và chuyển tiền.

Bị can này sử dụng các hình mẫu dấu được cung cấp để làm giả con dấu tròn, dấu chức danh cùng tên giám đốc của nhiều doanh nghiệp có tài khoản tại ACB; sau đó làm giả giấy đề nghị cung ứng séc và tờ séc nhằm rút tiền từ tài khoản của các doanh nghiệp.

Chế còn làm giả thêm con dấu tròn và dấu chức danh của các doanh nghiệp để lập giấy giới thiệu và ủy nhiệm chi giả phục vụ việc chuyển tiền. Để làm được, Chế thuê Lê Công Tuấn mạo danh nhân viên doanh nghiệp, trực tiếp ghi thông tin trên các giấy giới thiệu và ủy nhiệm chi.

Kết quả điều tra xác định Chế đã làm giả tổng cộng 12 tài liệu, nhắm tới 6 doanh nghiệp có tài khoản tại ACB. Thông qua các chứng từ giả, bị can thực hiện việc rút, chuyển tiền nhằm chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Đối với Lê Công Tuấn, dù không phải nhân viên của các doanh nghiệp liên quan nhưng vẫn tham gia điền thông tin lên các giấy giới thiệu và ủy nhiệm chi giả, qua đó đồng phạm với Chế trong việc làm giả tài liệu.

Riêng Trần Khánh Huyền, bị can cố ý làm lộ bí mật công tác khi nhiều lần cung cấp thông tin khách hàng, số dư tài khoản, mẫu dấu và dấu chức danh doanh nghiệp cho người ngoài. Hành vi này tạo điều kiện để Chế có được những dữ liệu quan trọng, từ đó thực hiện hành vi làm giả hồ sơ, chứng từ ngân hàng và chiếm đoạt tài sản.