Nhân viên nhà hàng nhặt được 1.000 USD trả lại cho người mất

Ngày 13.3, Công an P.Tấn Tài, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết đã tiến hành trao trả chiếc ví da đựng giấy tờ tùy thân và 1.000 USD cho bà Nguyễn Hoàng Ngân (32 tuổi, trú KP.2, P.Kinh Dinh, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.



Bà Ngân (thứ 2 từ trái qua) vui mừng nhận lại chiếc ví của mình bị đánh rơi CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, vào sáng ngày 12.3, ông An Quốc Dũng (31 tuổi, trú thôn An Thạnh 1, xã An Hải, H.Ninh Phước, Ninh Thuận) là kỹ thuật viên tại nhà hàng Hoa Phượng, đóng trên địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, nhặt được một ví da nằm ở phía trước sảnh của nhà hàng do một người đi đường đánh rơi

Kiểm tra bên trong ví, ngoài một số giấy tờ tùy thân mang tên bà Nguyễn Hoàng Ngân, còn có 1.000 USD tiền mặt và một vài vật dụng khác, liền giao nộp cho Công an P.Tấn Tài.

Lần theo giấy tờ tùy thân có trong chiếc ví, Công an P.Tấn Tài xác định chủ nhân, mời bà Ngân đến trụ sở Công an P.Tấn Tài để nhận lại tài sản của mình.