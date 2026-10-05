Nhân viên phòng thí nghiệm Nga tử vong vì bệnh viêm phổi 'lạ'

Theo hãng thông tấn TASS, sự cố xảy ra tại Viện Nghiên cứu Phòng chống dịch bệnh Irkutsk khu vực Siberia và Viễn Đông Nga. Nạn nhân được điều trị ban đầu ở thị trấn Shelekhov, gần thành phố Irkutsk, tỉnh Irkutsk.

Hiện chưa rõ chính xác mầm bệnh gì đã bị phát tán, theo Rospotrebnadzor - cơ quan nhà nước xử lý các bệnh truyền nhiễm. Một người là nhân viên phòng thí nghiệm được cho là đã tử vong trong sự cố sau khi được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân.

Một chuyên gia lấy mẫu dịch tiết từ một con thỏ tại phòng thí nghiệm của Trung tâm Liên bang về sức khỏe động vật (Nga) trong quá trình phát triển vaccine phòng bệnh Covid-19 cho động vật ở Vladimir (Nga) ngày 9.12.2020 ẢNH: REUTERS

Theo trang tin điện tử Lenta.ru, trước khi đổ bệnh, nữ nhân viên này đã có chuyến công tác đến Cộng hòa Buryatia thuộc Nga, vùng giáp với Mông Cổ. Trước đó, một đợt bùng phát tự nhiên của bệnh đã được phát hiện ở Buryatia, nơi sóc đất là vật chủ truyền bệnh chính. Đây là trường hợp mắc bệnh đầu tiên ở vùng Irkutsk trong 10 năm qua.

Theo Lenta.ru, có 2 nhân viên làm việc tại một bộ phận của Viện Phòng chống dịch bệnh ở vùng Irkutsk. Nhân viên thứ hai có kết quả xét nghiệm âm tính với virus. Các chuyên gia đã bắt đầu điều tra nguyên nhân lây nhiễm và thực hiện các biện pháp vệ sinh dịch tễ cần thiết.

"Liên quan đến trường hợp mắc bệnh của nữ nhân viên Viện Phòng chống dịch bệnh Irkutsk, một loạt các biện pháp phòng chống dịch toàn diện đã được thực hiện. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc viêm phổi không rõ nguyên nhân. Không có ai trong số những người tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh, kết quả xét nghiệm phòng thí nghiệm đều âm tính", Rospotrebnadzor thông báo.

Bên cạnh đó, cơ quan này làm rõ rằng, dựa trên kết quả xét nghiệm toàn diện, không phát hiện thấy vi sinh vật nào liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của bệnh nhân trong mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân.

"Tình hình vệ sinh và dịch tễ học tại tỉnh Irkutsk, cũng như các thành phố Irkutsk và Shelekhov hoàn toàn ổn định. Tại Viện Phòng chống dịch bệnh Irkutsk, không phát hiện bất kỳ sự cố nào trong quá trình làm việc với các vi sinh vật gây bệnh", Rospotrebnadzor thông báo ngày 4.10.

Trước đó, ông Alexei Tsydenov - người đứng đầu Cộng hòa Buryatia - cho biết nữ nhân viên 28 tuổi này "có thể đã tử vong do bệnh dịch hạch". Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng "không có dịch hạch bùng phát" ở Buryatia, CNN đưa tin.

Hôm 2.10, tỉnh trưởng Irkutsk Igor Kobzev kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng thời cho biết một cuộc họp bất thường của ủy ban chống dịch khu vực đã được tổ chức với bác sĩ trưởng nhà nước Nga.

Ông Kobzev thông báo trên Telegram rằng cuộc gặp này liên quan đến "một trường hợp nghi nhiễm một loại bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm ảnh hưởng đến một cư dân trong khu vực".

Nhà máy sản xuất nhôm Irkutsk gần phòng thí nghiệm đã yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang để phòng ngừa. Giám đốc nhà máy Artem Fominikh cũng kêu gọi mọi người bình tĩnh và lưu ý rằng "có rất nhiều tin đồn và thông tin trái chiều đang lan truyền". "Tất cả những người tiếp xúc gần đã được xác định đều đang được theo dõi y tế. Hiện tại, họ không có dấu hiệu mắc bệnh và kết quả xét nghiệm của họ đều âm tính", ông Fominikh trấn an.

Mỹ kêu gọi chia sẻ thông tin

CNN dẫn các báo cáo không chính thức, bao gồm từ trang tin độc lập khu vực Liudi Baikala, cho biết gần 200 người đã được đưa vào diện theo dõi tại bệnh viện ở Shelekhov - nơi nữ nhân viên phòng thí nghiệm được chuyển đến. Cũng theo trang này, lệnh cách ly đã được áp đặt tại ít nhất một bệnh viện phụ sản của thành phố.

Cơ quan chức năng Nga chưa bình luận về thông tin này.

Ông Gennady Onishchenko, Giám đốc Rospotrebnadzor, trả lời TASS rằng nhiều khả năng đây không phải là bệnh dịch hạch. "Tuy nhiên, ngay cả khi thông tin này được xác nhận, căn bệnh này cũng sẽ không bị lây lan rộng", ông khẳng định. Bên cạnh đó, ông Onishchenko cho rằng việc thời tiết chuyển lạnh nhiều khả năng sẽ ngăn chặn sự lây lan của bệnh.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với CNN hôm 4.10 rằng đã ghi nhận thông tin về ca tử vong có thể do dịch hạch thể phổi ở Nga.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình cùng với CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ) và các cơ quan đối tác liên ngành khác. Nhiều chi tiết vẫn chưa được xác nhận. Chúng tôi khuyến khích các nhà chức trách Nga chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, minh bạch và chính xác", người phát ngôn nói.