Nhân viên Techcombank giữ 'quán quân' với thu nhập bình quân đạt 44 triệu đồng/tháng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 của nhiều ngân hàng đang niêm yết công bố cho thấy trong năm qua, số tiền chi phí cho nhân viên đa số đều tăng, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong đó, nhiều nhà băng đều tuyển dụng thêm nhân sự nhưng thu nhập của nhân viên cũng tăng khá mạnh. Cụ thể như Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - TCB) năm vừa qua có lợi nhuận sau thuế là 18.398,7 tỉ đồng, tăng hơn 46% so với cả năm 2020. Tính đến cuối năm 2021, Techcombank có tổng cộng 12.506 nhân viên, tăng thêm 704 người so với cuối năm 2020. Tiền lương bình quân của Techcombank trong năm qua là 36 triệu đồng/người/tháng và cộng thêm phụ cấp, thu nhập khác sẽ lên thu nhập bình quân đạt 44 triệu đồng/người/tháng, tăng 7 triệu đồng so với năm 2020.

Hay Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) cũng đạt tổng lợi nhuận sau thuế cả năm 2021 là 10.878,6 tỉ đồng, tăng mạnh 50,5% so với năm trước đó. Tổng số nhân viên của BIDV đến hết năm vừa qua là 27.233 người, tăng thêm 481 người so với cuối năm 2020. Tính bình quân thu nhập của mỗi nhân viên ngân hàng BIDV trong năm 2021 đạt gần 28,3 triệu đồng/người/tháng, tăng thêm 2,6 triệu đồng so với năm 2020.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có lợi nhuận sau thuế cả năm 2021 gần 3.414,5 tỉ đồng, tăng hơn 27% so với năm trước đó. Đến hết năm 2021, ngân hàng có 18.470 nhân viên, giảm 176 người so với cuối năm 2020. Báo cáo cho thấy thu nhập bình quân trong năm qua của ngân hàng này gần 25 triệu đồng/người/tháng, tăng thêm gần 2 triệu đồng/người/tháng so với năm trước đó.





Còn ngân hàng Vietcombank cả năm vừa qua cũng có tổng lợi nhuận sau thuế là 27.375,7 tỉ đồng, tăng 18,7% so với năm 2020. Số lượng nhân viên tại Vietcombank đến hết năm 2021 là 21.671 người, cộng thêm 1.609 người so với cuối năm 2020. Tính bình quân lương và phụ cấp của nhân viên Vietcombank trong năm qua là gần 32,7 triệu đồng/người/tháng, tăng gần 1 triệu đồng so với năm 2020.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) có tổng lợi nhuận sau thuế cả năm 2021 là 14.218,9 tỉ đồng, tăng hơn 3% so với năm 2020. Nhà băng này có tổng số nhân viên 25.154 người khi kết thúc năm vừa qua, cộng thêm 674 người so với cuối năm 2020. Thu nhập bình quân của nhân viên VietinBank cả năm 2021 đạt 27,11 triệu đồng/người/tháng, hầu như không thay đổi so với năm 2020. Ngược lại, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) năm vừa qua có lợi nhuận sau thuế 6.409,7 tỉ đồng, tăng 38% so với năm 2020. Ngân hàng có 9.895 nhân viên vào cuối năm 2021, tăng thêm 458 người so với cuối năm trước đó. Báo cáo của nhà băng này cho thấy thu nhập bình quân trong năm vừa qua của nhân viên là 27,33 triệu đồng/người/tháng, giảm hơn 3 triệu đồng/người/tháng so với năm 2020...