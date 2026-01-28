Nhanh nhanh trước tết kịp giờ nộp đơn học bổng NUS trước 23.2

Địa chỉ điền đơn dự tuyển NUS: https://myaces.nus.edu.sg/applicantPortal/app/login

Tiếp tục giúp các bạn trẻ, Hợp Điểm, đại diện Ban Tuyển sinh NUS tại Việt Nam, sẽ tổ chức các buổi giải đáp: Hướng dẫn điền đơn và chuẩn bị hồ sơ dự tuyển NUS (online Zoom): 19 giờ các ngày 29.1, 6.2 và 10.2.2026.

Đăng ký ngay: https://forms.gle/PJ3eXqQkv57Et8ac7

Hotline NUS: 0908 058 287

Đặc biệt: Tổng giải đáp ngành nghề và 5 câu hỏi trúng tuyển NUS lúc 8 giờ 30 sáng CN, 8.2.2026 (online Zoom). Ông Trần Hữu Phúc Tiến - Giám đốc Hợp Điểm, trưởng đại diện Ban Tuyển sinh NUS tại Việt Nam - trực tiếp giải đáp.

Năm 2025, có 175 bạn trẻ Việt Nam trúng tuyển cử nhân NUS, trong đó có 25 bạn nhận học bổng toàn phần, hơn 100 bạn nhận trợ giúp tài chính và cho vay du học. Năm nay, NUS tiếp tục xét tuyển ứng viên đang học lớp 12 và người đã tốt nghiệp THPT Việt Nam.

NUS có 2 chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên VN bao gồm toàn bộ học phí (từ 30.000 SGD/năm trở lên) và sinh hoạt phí (8.800 SGD/năm) trong suốt thời gian học.

Hợp Điểm - Đại diện Ban tuyển sinh NUS tại Việt Nam từ năm 2000 đến nay.

TP.HCM: 192 Lý Thái Tổ, P.Bàn Cờ

Hà Nội: 71 Vạn Phúc, P.Ngọc Hà

Fanpage: https://www.facebook.com/HOPDIEM.DaidienBanTuyenSinhNUS

Website: www.vietnamcentrepoint.edu.vn/nus , www.nus.edu.sg/oam