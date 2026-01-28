Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Tuyển sinh

Nhanh nhanh trước tết kịp giờ nộp đơn học bổng NUS trước 23.2

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
28/01/2026 13:54 GMT+7

Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Top 10 đại học hàng đầu thế giới, sẽ kết thúc nhận hồ sơ học bổng và trợ giúp tài chính bậc cử nhân dành cho ứng viên Việt Nam vào ngày 23.2.2026.

Địa chỉ điền đơn dự tuyển NUS: https://myaces.nus.edu.sg/applicantPortal/app/login

Tiếp tục giúp các bạn trẻ, Hợp Điểm, đại diện Ban Tuyển sinh NUS tại Việt Nam, sẽ tổ chức các buổi giải đáp: Hướng dẫn điền đơn và chuẩn bị hồ sơ dự tuyển NUS (online Zoom): 19 giờ các ngày 29.1, 6.2 và 10.2.2026.

Đăng ký ngay: https://forms.gle/PJ3eXqQkv57Et8ac7

Hotline NUS: 0908 058 287

Nhanh nhanh trước tết kịp giờ nộp đơn học bổng NUS trước 23.2- Ảnh 1.

Đặc biệt: Tổng giải đáp ngành nghề và 5 câu hỏi trúng tuyển NUS lúc 8 giờ 30 sáng CN, 8.2.2026 (online Zoom). Ông Trần Hữu Phúc Tiến - Giám đốc Hợp Điểm, trưởng đại diện Ban Tuyển sinh NUS tại Việt Nam - trực tiếp giải đáp.

Năm 2025, có 175 bạn trẻ Việt Nam trúng tuyển cử nhân NUS, trong đó có 25 bạn nhận học bổng toàn phần, hơn 100 bạn nhận trợ giúp tài chính và cho vay du học. Năm nay, NUS tiếp tục xét tuyển ứng viên đang học lớp 12 và người đã tốt nghiệp THPT Việt Nam.

NUS có 2 chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên VN bao gồm toàn bộ học phí (từ 30.000 SGD/năm trở lên) và sinh hoạt phí (8.800 SGD/năm) trong suốt thời gian học.

Hợp Điểm - Đại diện Ban tuyển sinh NUS tại Việt Nam từ năm 2000 đến nay.

TP.HCM: 192 Lý Thái Tổ, P.Bàn Cờ

Hà Nội: 71 Vạn Phúc, P.Ngọc Hà

Hotline NUS: 0908 058 287

Fanpage: https://www.facebook.com/HOPDIEM.DaidienBanTuyenSinhNUS

Website: www.vietnamcentrepoint.edu.vn/nus , www.nus.edu.sg/oam

Khám phá thêm chủ đề

NUS học bổng NUS Hợp Điểm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận