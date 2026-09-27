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    Nhập cao tốc sai vị trí, hàng loạt ô tô lọt camera CSGT
    VideoĐời sống

    Nhập cao tốc sai vị trí, hàng loạt ô tô lọt camera CSGT

    Vũ Phượng
    Vũ Phượng
    Thời gian qua, hàng loạt ô tô nhập cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ở đoạn nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị CSGT phạt nguội. Vì sao?


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