Nhập cao tốc sai vị trí, hàng loạt ô tô lọt camera CSGT

Thời gian qua, hàng loạt ô tô nhập cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ở đoạn nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị CSGT phạt nguội. Vì sao?