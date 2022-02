Nhập khẩu ô tô, xăng dầu qua cảng TP.HCM giảm mạnh

Cụ thể, các mặt hàng nhập khẩu chủ lực như ô tô và xăng dầu qua khu vực cảng TP.HCM đều giảm mạnh trong tháng đầu năm. Trong đó, xăng đạt 256 triệu USD, giảm gần 14%; ô tô các loại đạt 321 triệu USD, giảm gần 50% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, số liệu của Cục Hải quan TP.HCM cũng cho thấy, trong tháng đầu năm, một số mặt hàng nhập khẩu khác lại tăng mạnh như: máy móc thiết bị đạt 699 triệu USD, tăng gần 20%; sắt thép đạt 203 triệu USD, tăng 9,13%; máy vi tính và phụ kiện đạt 1,831 tỉ USD, tăng gần 27,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Về xuất khẩu, mặc dù kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của TP.HCM trong tháng đầu năm tăng, đạt gần 4,1 tỉ USD (tăng gần 4% so cùng kỳ) - dẫn đầu cả nước, nhưng nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của TP.HCM lại giảm như: xuất khẩu hàng thủy sản đạt 324 triệu USD, giảm hơn 43%; hàng dệt may đạt 448 triệu USD, giảm gần 7,7%; hàng giày dép đạt 297 triệu USD, giảm gần 5% so với cùng kỳ năm 2021.





Đáng lưu ý, số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng đầu năm, xuất khẩu cả nước đạt 30,845 tỉ USD, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có một số nhóm hàng có tăng trưởng cao hai con số. Chẳng hạn, dệt may với 3,57 tỉ USD, tăng hơn 34%; gỗ và sản phẩm đạt 1,55 tỉ USD, tăng hơn 14%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt hơn 1 tỉ USD, tăng hơn 10%. Riêng nhóm hàng xuất khẩu chủ lực là điện thoại và linh kiện giảm hơn 26% so cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,5 tỉ USD.

Trong tháng 1.2022, Cục Hải quan TP.HCM thu nộp ngân sách nhà nước đạt 11.924,48 tỉ đồng, đạt 10,23% dự toán pháp lệnh (dự toán 116.500 tỉ đồng); tăng 14,2% (tăng tuyệt đối 1.486 tỉ đồng) so với cùng kỳ năm 2021.

Sau Tết Nguyên đán, Cục Hải quan TP.HCM cho biết đã chỉ đạo tất cả đơn vị bằng các giải pháp cải cách thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp thông quan hàng hóa, nộp thuế kịp thời. Dự kiến ngân sách nhà nước TP thu trong tháng 2 này ước đạt khoảng 8.200 tỉ đồng, tính 2 tháng ước tăng 10% so cùng kỳ năm trước.