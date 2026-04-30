Nhập vai Mai, Minh Khải ‘xử gọn’ tiểu tam Trang trong 1 phút

Bên cạnh nhân vật Mai, vai Vũ do Minh Khải đảm nhận cũng là tuyến nhân vật được khán giả chờ đợi khoảnh khắc nổi dậy, thay mẹ đối diện và đòi lại công bằng trước Như Trang - người đã phá vỡ gia đình và lừa dối tình cảm của anh trong phim Bóng ma hạnh phúc. Trong phần hỏi nhanh đáp gọn của On Trending, Minh Khải phần nào chiều lòng người xem khi đưa ra cách xử lý tình huống dứt khoát trong vai Mai.

Minh Khải gây ấn tượng với biểu cảm dứt khoát khi hóa thân thành Mai - nhân vật được khán giả chờ đợi màn thay đổi mạnh mẽ, sẵn sàng “xử gọn” tiểu tam chỉ trong 1 phút ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Võ Minh Khải sinh năm 2001, quê Cà Mau, được công chúng biết đến khi trở thành con nuôi của nghệ sĩ hài Minh Nhí. Nam diễn viên sở hữu vẻ ngoài điển trai, chiều cao 1,82m. Vai Hoàng Vũ của Võ Minh Khải trong phim Bóng ma hạnh phúc (phát trên đài THVL) được khán giả yêu thích và nhận "cơn mưa" lời khen trên mạng xã hội. Võ Minh Khải cho biết mỗi tập phim mà anh chia sẻ trên kênh cá nhân đều nhận được tương tác lớn của khán giả. Ngoài ra, ê-kíp cũng tiết lộ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị, hé lộ thêm góc nhìn phía sau những phân cảnh giàu cảm xúc của bộ phim.

Trong phim, Võ Minh Khải hóa thân thành Hoàng Vũ, cậu ấm sinh ra trong gia đình có điều kiện nhưng lại bị cuốn vào bi kịch do chính cha ruột và người mình yêu gây nên. Chia sẻ về cơ duyên đến với vai diễn, nam diễn viên cho biết anh cũng trải qua quá trình thử vai như nhiều đồng nghiệp khác và may mắn được đạo diễn tin tưởng lựa chọn.

