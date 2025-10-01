Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Nhập viện vì Galaxy Ring gặp sự cố pin phồng

Kiến Văn
Kiến Văn
01/10/2025 09:44 GMT+7

Một sự cố đáng lo ngại vừa xảy ra với chiếc Galaxy Ring của Samsung khi một người dùng đã phải nhập viện do pin của nhẫn thông minh này bị phồng.

Daniel Rotar, một YouTuber nổi tiếng với tài khoản ZONEofTECH, đã chia sẻ trải nghiệm của mình với chiếc nhẫn thông minh Galaxy Ring trên mạng xã hội X. Anh cho biết, pin của chiếc nhẫn bắt đầu phồng lên ngay trước khi anh lên chuyến bay đến Hawaii (Mỹ), khiến anh không thể lên máy bay vì lo ngại về an toàn.

Nhập viện vì Galaxy Ring gặp sự cố pin phồng - Ảnh 1.

Pin phồng trên nhẫn thông minh Galaxy Ring

ẢNH: Daniel Rotar/X

Trong bài đăng của mình, Rotar đã gắn thẻ tài khoản của Samsung Anh và Samsung Mỹ, nhưng chỉ nhận được phản hồi từ Samsung Anh với yêu cầu chuyển cuộc trò chuyện sang chế độ tin nhắn riêng tư. Sau đó, anh đã phải đến bệnh viện, nơi các bác sĩ đã tháo chiếc nhẫn ra bằng chất bôi trơn y tế và đá.

Mặc dù Samsung khẳng định những sự cố như vậy là hiếm gặp, nhưng sự việc này lại dấy lên lo ngại về an toàn khi sử dụng các thiết bị công nghệ đeo. Dù hiện tượng phồng rộp không nghiêm trọng như sự cố pin phát nổ trên Galaxy Note7, nhưng nó cho thấy những rủi ro tiềm ẩn khi đeo nhẫn thông minh, đặc biệt là trong thời gian dài.

Lưu ý khi sử dụng Galaxy Ring

Rotar cho biết anh sẽ không bao giờ đeo nhẫn thông minh nữa, đồng thời cho rằng vấn đề có thể do pin đã gặp trục trặc trước đó, kết hợp với thời tiết nóng bức và tiếp xúc với nước mặn. Samsung cũng khuyến cáo người dùng nên rửa sạch nhẫn bằng nước sạch và lau khô bằng vải mềm trước khi sử dụng lại để tránh các sự cố tiềm ẩn.

Nhập viện vì Galaxy Ring gặp sự cố pin phồng - Ảnh 2.
Nhập viện vì Galaxy Ring gặp sự cố pin phồng - Ảnh 3.

Một số hình ảnh được chủ nhân chiếc Galaxy Ring gặp sự cố chia sẻ

ẢNH: Daniel Rotar/X

Sự việc này chắc chắn sẽ khiến nhiều người dùng Galaxy Ring và các thiết bị đeo thông minh khác phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định sử dụng. Hơn nữa, việc nhẫn thông minh gặp phải sự cố này cho thấy tại sao các công ty cần suy nghĩ kỹ trước khi chuyển sang sử dụng pin silicon-carbon, đặc biệt do loại pin này dễ bị phồng rộp hơn cả pin lithium-ion truyền thống.

