Nhật - Ấn họp 2+2, tạo tiền đề cho các cột mốc quốc phòng lịch sử

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoko Kamikawa và Bộ trưởng Quốc phòng Minoru Kihara đã gặp gỡ những người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Rajnath Singh trong cuộc hội đàm 2+2 lần thứ 3 của hai chính phủ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh (trái) và người đồng cấp Nhật Bản Minoru Kihara tại New Delhi vào ngày 20.8.2024 ẢNH: AFP

Trong cuộc họp 2+2 giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Nhật - Ấn tại New Delhi ngày 20.8, hai bên bày tỏ ý định đẩy nhanh các cuộc bàn thảo hiện thực hóa kế hoạch Tokyo xuất khẩu ăng-ten liên lạc hải quân cho tàu chiến Ấn Độ.

Hai quốc gia cũng nhất trí cập nhật tuyên bố về hợp tác an ninh năm 2008 và dự kiến sẽ được ký kết vào cuối năm nay khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công du Nhật Bản. Mục đích của việc sửa đổi "Tuyên bố chung về hợp tác an ninh năm 2008" nhằm mục đích phản ánh các ưu tiên và ứng phó với các thách thức an ninh hiện tại mà hai nước đang phải đối mặt.

Cuộc họp diễn ra khi hai nước đang tăng cường hợp tác an ninh trong bối cảnh ngày càng nhiều mối đe dọa ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Nhật Bản cũng đang tìm cách tăng cường năng lực phòng thủ trong các lĩnh vực mới như không gian và mạng.

Trong tuyên bố chung, Nhật Bản và Ấn Độ kêu gọi giải quyết hòa bình các tranh chấp mà không cần dùng đến vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của tất cả các quốc gia là kiềm chế mọi nỗ lực đơn phương thay đổi nguyên trạng.

Các bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường cam kết của họ đối với "Bộ tứ kim cương" (QUAD) - gồm Mỹ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản. Nhật - Ấn cũng nhất trí tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận giữa các lực lượng phòng thủ của 2 nước cũng như với các thành viên khác của QUAD.

Đối với kế hoạch chuyển giao các ăng-ten liên lạc được gọi là Unicorn, tương tự như những ăng-ten được lắp đặt trên tàu khu trục hạm mới của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản, nếu thành hiện thực, đây sẽ là trường hợp đầu tiên như vậy theo thỏa thuận Nhật - Ấn về chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng được ký kết vào năm 2015.

Chia sẻ về những tiến triển đạt được về vấn đề này, các bộ trưởng nhất trí đẩy nhanh hợp tác trong tương lai về thiết bị và công nghệ quốc phòng, theo Kyodo dẫn lại tuyên bố chung. Bên cạnh đó, hai nước cũng kêu gọi những nỗ lực chung trong các lĩnh vực như chống khủng bố và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Trong những năm gần đây, Nhật Bản và Ấn Độ ngày càng khăng khít gần nhau hơn theo tầm nhìn chung về việc hiện thực hóa "một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".