Nhật Bản bất ngờ suy thoái, kinh tế Đức giành vị trí lớn thứ 3 thế giới

Chính phủ Nhật Bản ngày 15.2 công bố số liệu chính thức cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên danh nghĩa của nước này trong năm 2023 là 591.500 tỉ yen, tương đương 4.200 tỉ USD, dựa theo tỷ giá trung bình năm ngoái (tăng 1,9%), theo đài NHK.

Các tòa nhà cao tầng tại Tokyo AFP

Với con số đó, Nhật Bản đã bị Đức chiếm vị trí nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới khi GDP sơ bộ của Berlin trong năm qua là gần 4.500 tỉ USD. Dân số Đức chỉ bằng khoảng 2/3 của Nhật Bản.



Việc thay đổi vị trí này chủ yếu do giá trị đồng yen Nhật so với đồng USD giảm mạnh, hơn là do nền kinh tế Đức vượt trội nền kinh tế Nhật Bản, theo các nhà kinh tế. Đồng yen đã giảm gần 1/5 giá trị so với đồng USD trong năm 2022 và 2023, một phần do Ngân hàng trung ương Nhật Bản duy trì lãi suất âm, trái với các ngân hàng trung ương lớn khác.

Cả hai nền kinh tế đều phụ thuộc lớn vào xuất khẩu và có nhiều vấn đề nhưng Nhật Bản chịu tổn thất lớn hơn Đức do thiếu lao động bởi dân số giảm.

"Sự vượt mặt về quy mô tính theo đồng USD phần lớn là do sự sụt giảm gần đây của đồng yen. GDP thực tế của Nhật Bản thật ra vượt trội so với Đức từ năm 2019", nhà kinh tế Brian Coulton của hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings nói với AFP.



Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới từ năm 1968 và từng được kỳ vọng sẽ vươn lên vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, nước này bị Trung Quốc vượt mặt vào năm 2010 và đứng ở vị trí thứ 3 cho đến năm 2022.

Kể từ khi bong bóng kinh tế Nhật Bản bị vỡ vào đầu thập niên 1990, tăng trưởng chậm và giảm phát kéo dài đã cản trở chi tiêu tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp.