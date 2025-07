Nhật Bản bình yên sau lời 'tiên tri' thảm họa ngày 5.7 trong truyện tranh

Ngày 4.7, chính quyền Nhật Bản đã sơ tán một số cư dân khỏi các hòn đảo gần tâm chấn của trận động đất mạnh 5,5 độ richter ngoài khơi mũi đảo chính cực nam Kyushu.

Trận động đất hôm 3.7 mạnh đến mức khiến người ta khó có thể đứng vững, là một trong hơn 1.000 trận động đất xảy ra trên các đảo thuộc tỉnh Kagoshima trong 2 tuần qua, làm dấy lên tin đồn bắt nguồn từ dự đoán trong truyện tranh rằng một thảm họa lớn sẽ xảy ra ở đất nước này vào ngày 5.7.

Một thông báo do cửa hàng viết với nội dung: "Bạn tin hay không là tùy bạn" được trưng bày tại hiệu sách Village Vanguard ở Tokyo bên cạnh cuốn truyện tranh The Future I Saw do họa sĩ Ryo Tatsuki sáng tác

ẢNH: REUTERS

"Với kiến thức khoa học hiện tại, chúng ta rất khó để dự đoán chính xác thời gian, địa điểm hoặc quy mô của một trận động đất", Ayataka Ebita, Giám đốc bộ phận giám sát động đất và sóng thần của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, cho biết, theo Reuters.

Tác giả truyện tranh khẳng định không phải là nhà tiên tri

Ryo Tatsuki, họa sĩ đứng sau bộ manga The Future I Saw, xuất bản lần đầu năm 1999 và tái bản năm 2021, cho biết cô "không phải là nhà tiên tri" trong một tuyên bố do nhà xuất bản đưa ra.

"Chúng tôi yêu cầu mọi người hãy dựa trên bằng chứng khoa học để hiểu biết", Ebita phát biểu tại một cuộc họp báo.

Từ cuốn truyện tranh manga The Future I Saw mà một số người cho là dự đoán sự kiện thảm khốc diễn ra ngày 5.7 đã khiến một số du khách tránh xa Nhật Bản. Lượng khách đến từ Hồng Kông (Trung Quốc), nơi tin đồn lan truyền rộng rãi, đã giảm 11% vào tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu mới nhất.

Nhật Bản là đất nước thường xuyên xảy ra động đất ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn đạt được số lượng du khách kỷ lục trong năm nay, với tháng 4 lập kỷ lục cao nhất - 3,9 triệu du khách.

Động đất thường xảy ra ở Nhật Bản - một trong những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới. Nơi đây chiếm khoảng một phần năm số trận động đất có cường độ từ 6 độ richter trở lên trên thế giới.