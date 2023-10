Nhật Bản cấp thị thực điện tử cho du khách Việt Nam

Việc cấp thị thực điện tử bắt đầu được thực hiện sau khi đã hoàn tất công tác chuẩn bị, lần lượt từ trong số các công ty du lịch chỉ định tổ chức đoàn tour du lịch trọn gói (packagetour).



Loại thị thực áp dụng: Thị thực lưu trú ngắn hạn nhập cảnh một lần với mục đích du lịch trong vòng 15 ngày (giới hạn cho người mang hộ chiếu Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam).

Người xin cấp thị thực cần phải xuất trình tại sân bay hiển thị "Thông báo cấp thị thực - Visa issuance notice" trên màn hình điện thoại di động, iPad… (cần phải có mạng internet). Không chấp nhận xuất trình dữ liệu PDF, ảnh chụp màn hình hay bản cứng được in ra.

Đại sứ quán Nhật Bản hướng dẫn cách đăng ký thị thực điện tử cho du khách Việt Nam CMH

Theo số liệu của Tổng cục Du lịch Nhật Bản, khách Việt Nam đến nước này trong 8 tháng đầu năm 2023 nằm trong nhóm 10 thị trường khách lớn nhất.

Cụ thể, khách Việt Nam đứng ở vị trí thứ 7, sau Hàn Quốc, Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan, Mỹ và trên Philippines, Úc, Singapore. Trong tháng 8.2023, khách Việt Nam đến Nhật đạt 50.000 lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ 2019 (thời điểm so sánh trước đại dịch). Tính chung 8 tháng, Nhật Bản đón 397.000 khách Việt, tăng 17,4% so với cùng kỳ 2019.

Điều đáng quan tâm là trong nhóm 10 thị trường khách lớn nhất của Nhật Bản 8 tháng qua, khách Việt Nam tăng trưởng cao nhất so với trước dịch với 17,4%. Trong top 10 chỉ có 3 thị trường khách đến Nhật tăng so với trước dịch, ngoài Việt Nam còn có Singapore (16,8%) và Mỹ (14%). Các thị trường quan trọng khác của Nhật Bản như Trung Quốc giảm 81%, Thái Lan giảm 28%, Đài Loan giảm 22%, Úc giảm 13%, Hàn Quốc giảm 8,6%...

Du khách Việt Nam trở lại Nhật đông đúc sau đại dịch NTT

Ở chiều ngược lại, khách Nhật Bản đến Việt Nam đạt khoảng 414.000 lượt trong 9 tháng năm 2023, đứng thứ 5 trong top thị trường khách quốc tế lớn nhất, nhưng giảm khoảng 50% so với thời điểm trước dịch - năm 2019. Nhật Bản là một trong 13 nước được Việt Nam miễn thị thực (đơn phương) cùng với Hàn Quốc, Ý, Đức, Pháp... Từ ngày 15.8 vừa qua, khách từ những nước này đến Việt Nam được lưu trú miễn thị thực 45 ngày thay vì 15 ngày theo quy định cũ.