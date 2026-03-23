Nhật Bản hỗ trợ mô hình trồng khoai mì xanh tại Việt Nam do Ajinomoto dẫn dắt

Đội ngũ Ajinomoto Việt Nam triển khai Dự án Khoai mì bền vững

Từ ruộng khoai mì đến câu chuyện chuyển đổi xanh

Phía sau những củ khoai mì quen thuộc là hàng loạt thách thức mà người nông dân đang đối mặt. Năng suất thấp, dịch bệnh như khảm lá hoành hành, chi phí phân bón ngày càng tăng… khiến việc trồng khoai mì trở nên khó khăn.

Trong bối cảnh nông nghiệp chuyển mình theo hướng xanh hơn, bài toán đặt ra làm sao vừa tăng năng suất, vừa giảm tác động môi trường. Đó chính là lý do Dự án "Khoai mì bền vững" được Công ty Ajinomoto Việt Nam dẫn dắt từ năm 2023.

Cách làm khác biệt, không chỉ là giống mới

Thay vì chỉ tập trung vào một giải pháp đơn lẻ, dự án được Ajinomoto Việt Nam thiết kế theo hướng làm đồng bộ từ đầu đến cuối.

Trước hết là việc đưa vào canh tác các giống khoai mì mới có khả năng kháng bệnh tốt hơn, do Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm nông nghiệp Hưng Lộc (thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam - Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Ajinomoto Việt Nam phát triển. Đây là yếu tố then chốt giúp giảm thiểu rủi ro dịch bệnh và ổn định năng suất.

Ruộng khoai mì thuộc khu vực triển khai Dự án Khoai mì bền vững

Bên cạnh đó, dự án giới thiệu các loại phân bón sinh học ứng dụng các sản phẩm đồng hành từ axit amin do Tập đoàn Ajinomoto phát triển giúp cải thiện chất lượng đất và hướng đến canh tác bền vững.

Ứng dụng “Khoai mì Aji” do Ajinomoto Việt Nam phát triển để hỗ trợ nông dân

Không dừng lại ở đầu vào, nông dân còn được hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật canh tác, từ xử lý đất, tưới tiêu đến chăm sóc cây trồng. Đặc biệt, ứng dụng "Khoai mì - Aji" đóng vai trò như một "cầu nối số", giúp người trồng dễ dàng tiếp cận thông tin và nhận tư vấn từ chuyên gia.

Những con số biết nói sau hơn 2 năm triển khai

Ban đầu, dự án chỉ được triển khai trên diện tích 4,8 ha tại một số tỉnh Đông Nam bộ. Tuy nhiên, chỉ sau một năm, con số này đã tăng lên hơn 500 ha với sự tham gia của 27 hộ nông dân. Đến tháng 3.2026, quy mô dự án đã đạt 1.539 ha với 52 hộ tham gia. Điều đáng chú ý là năng suất giữa mô hình mới mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Song song đó, lượng phát thải khí nhà kính trên mỗi đơn vị diện tích cũng được cải thiện.

Người nông dân phấn khởi khi thu hoạch khoai mì đạt năng suất cao

Theo kế hoạch, dự án sẽ tiếp tục được mở rộng mạnh mẽ trong những năm tới. Mục tiêu đến năm 2030 là đạt quy mô 20.000 ha, giúp giảm khoảng 5.600 tấn CO₂ mỗi năm. Đáng chú ý, Ajinomoto Việt Nam cũng đặt mục tiêu 100% nguyên liệu khoai mì phục vụ sản xuất bột ngọt của công ty sẽ được thu mua từ vùng nguyên liệu thuộc dự án. Điều này không chỉ đảm bảo nguồn cung ổn định mà còn tạo ra chuỗi giá trị bền vững từ nông trại đến nhà máy.

Song song đó, toàn bộ kinh nghiệm triển khai sẽ được hệ thống hóa thành cẩm nang canh tác, hướng tới việc trở thành tiêu chuẩn thực tế cho ngành trồng khoai mì tại Việt Nam.

Sự ghi nhận và hỗ trợ từ Chính phủ Nhật Bản

Hợp tác Sáng tạo Định hướng Tương lai Khu vực Nam bán cầu là sáng kiến của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản. Mục tiêu của chương trình là nhằm trợ cấp một phần chi phí cần thiết cho việc thực hiện các nghiên cứu khả thi và các dự án thí điểm quy mô nhỏ do các công ty Nhật Bản tiến hành. Nhờ đó khai thác tiềm năng tăng trưởng của thị trường khu vực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường mối quan hệ kinh tế với các nước đang phát triển ở Nam bán cầu.

Sự ghi nhận từ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản là vinh dự cho Công ty Ajinomoto Việt Nam nói chung, đội ngũ phát triển Dự án Khoai mì Bền vững nói riêng, đồng thời là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp nổi bật của Dự án đối với xã hội trong thời gian qua.

Khoai mì giống mới có năng suất vượt trội cả về kích thước và tỷ lệ tinh bột

Với nền tảng "Khoa học về Axit amin", Ajinomoto Việt Nam đang từng bước mở rộng vai trò của mình, không chỉ trong lĩnh vực thực phẩm mà còn trong nông nghiệp và môi trường thể hiện Mục đích tồn tại của Công ty: "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng khoa học về "Axit amin" ("AminoScience")". Dự án "Khoai mì bền vững" vì thế không đơn thuần là một sáng kiến sản xuất, mà còn là một ví dụ điển hình cho cách doanh nghiệp có thể đồng hành cùng nông dân, góp phần giải quyết các thách thức lớn của xã hội theo hướng bền vững hơn.