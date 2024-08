Nhật Bản kết thúc hoạt động của tàu thăm dò mặt trăng lịch sử

Cơ quan Khám phá không gian vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ngày 26.8 thông báo đã chấm dứt sứ mệnh của Tàu đáp thông minh điều tra mặt trăng (SLIM), phi thuyền đầu tiên của Nhật Bản đáp xuống bề mặt mặt trăng, theo đài NHK.



Tàu đổ bộ SLIM của Nhật Bản trên mặt trăng ẢNH: REUTERS

SLIM đổ bộ mặt trăng hồi tháng 1, giúp Nhật Bản trở thành nước thứ 5 làm được điều này sau Liên Xô cũ, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ.

Con tàu đáp xuống vị trí cách mục tiêu chỉ 55 m, chính xác hơn nhiều so với các tàu đổ bộ mặt trăng khác.

Theo JAXA, con tàu dự kiến kết thúc sứ mệnh sau vài ngày thu thập dữ liệu do nó không được thiết kế để chịu nhiệt độ lạnh sâu vào ban đêm trên mặt trăng, có thể xuống mức âm 170 độ C. Tuy nhiên, JAXA vẫn duy trì liên lạc với tàu đến cuối tháng 4, sau khi nó sống sót qua 3 đêm trên mặt trăng. Một đêm trên mặt trăng tương đương khoảng 2 tuần trên trái đất, theo tạp chí Sky at Night.

Một đội của JAXA sau đó đã cố gắng tái thiết lập liên lạc với SLIM nhưng không thành công. Do đó, cơ quan đã gửi tín hiệu đến kết thúc chức năng của con tàu.

Trong thời gian sứ mệnh, SLIM đã chụp hình ảnh bề mặt mặt trăng và gửi về trái đất. Con tàu còn thu thập dữ liệu trên 10 khối đá bằng camera được trang bị. Các nhà khoa học phân tích dữ liệu đã xác nhận sự tồn tại của một khoáng sản tên là olivine, được cho là có thể cung cấp manh mối về nguồn gốc mặt trăng.