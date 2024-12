Nhật Bản ký thỏa thuận hỗ trợ an ninh 10 triệu USD với Philippines

Theo Reuters, thỏa thuận trên thuộc khuôn khổ Hỗ trợ an ninh chính thức (OSA) nhằm giúp cho Philippines tăng cường khả năng giám sát và an ninh hàng hải.

Lực lượng Philippines, Nhật Bản và Mỹ tập trận tại bờ biển Bataan (Philippines) ngày 6.6.2023

ẢNH: REUTERS

Theo thỏa thuận, Nhật Bản sẽ cung cấp cho Hải quân Philippines các thiết bị như thuyền cao su thân cứng, hệ thống radar ven biển và các thiết bị khác nhằm tăng cường năng lực nhận thức về lĩnh vực hàng hải của quốc gia Đông Nam Á này. Bên cạnh đó, Không quân Philippines cũng sẽ nhận được thiết bị hỗ trợ hệ thống radar giám sát trên không, giúp tăng cường khả năng theo dõi và quản lý.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Manila cho biết: "Thỏa thuận này dự kiến sẽ góp phần duy trì và tăng cường an ninh khu vực, nâng cao an ninh cho các tuyến đường biển quan trọng và có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh của Nhật Bản". Theo Đại sứ quán Nhật Bản tại Manila, Philippines là quốc gia duy nhất được nhận viện trợ lớn trong 2 năm liên tiếp.

Về phần mình, Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo gọi thỏa thuận mới trên đánh dấu thêm một "cột mốc quan trọng" sau Thỏa thuận tiếp cận đối ứng (RAA) giữa Nhật Bản và Philippines hồi tháng 7.

Bộ Quốc phòng Philippines cho hay trong một tuyên bố: "Hợp tác an ninh ngày càng gia tăng đã phản ánh cam kết chung của Nhật Bản và Philippines đối với hòa bình và ổn định khu vực".

