Nhật Bản phát hành tiền giấy 3D mới sau 20 năm

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2004, Nhật Bản cập nhật thiết kế tiền giấy. Những tờ tiền này sử dụng các mẫu in để tạo ra ảnh 3 chiều từ các bức chân dung nhìn về nhiều hướng khác nhau, tùy thuộc vào góc nhìn. Đây là công nghệ đầu tiên trên thế giới dành cho tiền giấy theo mô tả của Cục In ấn quốc gia Nhật Bản, theo Reuters.



Nhật Bản ra mắt tờ tiền mới

Nhật Bản thay đổi tiền giấy lần này là do những tiến bộ trong công nghệ in ấn và phong trào hướng tới thiết kế phổ quát nhằm mục đích làm cho tiền giấy dễ sử dụng hơn đối với người khiếm thị và người nước ngoài. Các con số biểu thị mệnh giá của tờ tiền đã được phóng to và các tờ tiền dễ nhận biết hơn khi chạm vào, song kích thước tổng thể của chúng không thay đổi, theo Nikkei Asia.

Các quan chức Nhật Bản tham dự sự kiện lưu thông tiền giấy mới sau 20 năm của Nhật bản ở Tokyo ngày 3.7.2024 REUTERS





Bên cạnh đó, Nhật Bản hiện thúc đẩy người tiêu dùng và doanh nghiệp sử dụng ít tiền mặt hơn trong nỗ lực số hóa nền kinh tế. Mặc dù thanh toán không dùng tiền mặt ở Nhật Bản đã tăng gần gấp 3 lần trong thập niên qua (chiếm 39% chi tiêu của người tiêu dùng vào năm 2023, dự kiến sẽ tăng lên tới 80% để cải thiện năng suất), nhưng tỷ lệ này vẫn thấp hơn so với các nước khác trên thế giới.

Tại một cuộc họp báo vào tháng 6, Tổng ủy viên Cơ quan cảnh sát quốc gia Yasuhiro Tsuyuki cảnh báo nguy cơ lừa đảo về việc đổi tiền đối với người dân, đồng thời nhấn mạnh những tờ tiền hiện hành vẫn sẽ được chấp nhận.

Bộ Tài chính Nhật Bản đã công bố các thiết kế mới vào năm 2019 và đặt ra thời hạn 5 năm để các doanh nghiệp chuẩn bị. Tính đến cuối tháng 6.2024, hơn 90% máy ATM tại các tổ chức tài chính, 80% - 90% máy tính tiền tại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi dường như đã được cập nhật cho các tờ tiền mới. Một số cửa hàng đã quyết định không áp dụng loại tiền mới từ chính phủ Nhật Bản do hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đã trở nên phổ biến.



Chân dung trên tờ tiền 10.000 yên (1,5 triệu đồng) sẽ được thay đổi để có hình ông Eiichi Shibusawa (1840-1931) - được biết đến là "cha đẻ của chủ nghĩa tư bản Nhật Bản". Mặt sau của tờ tiền có hình ảnh ga Tokyo.

Tờ tiền 5.000 yên mới có hình bà Umeko Tsuda (1864-1929) - người sáng lập một trong những trường đại học dành cho phụ nữ đầu tiên ở Nhật Bản. Mặt sau có hình ảnh hoa tử đằng. Tờ 1.000 yên có hình ông Shibasaburo Kitasato (1853-1931), một người tiên phong trong ngành y Nhật Bản. Mặt sau của tờ 1.000 yên có in bức tranh khắc gỗ nổi tiếng "Dưới đáy sóng lớn ngoài khơi Kanagawa" trong bộ tranh "Ba mươi sáu cảnh núi Phú Sĩ" của họa sĩ Katsushika Hokusai.