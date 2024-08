Nhật Bản - Philippines thỏa thuận gấp, thực hiện nhanh

Trước đấy, hai nước cùng tham gia vào nhiều cuộc tập trận chung ở Biển Đông với sự tham gia của quân đội một số quốc gia khác. Nhưng tập trận hải quân chung song phương Nhật Bản - Philippines thì đây là lần đầu tiên, đồng thời diễn ra vào thời điểm có nhiều điều rất đáng được chú ý.



Chiến hạm Nhật Bản và Philippines tập trận chung ở Biển Đông ngày 2.8 ẢNH: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ NHẬT BẢN

Hai nước tập trận hải quân chung ngay sau khi Philippines và Mỹ tập trận hải quân chung cũng ở nơi đây. Theo thông cáo chính thức của các bên liên quan, mục đích các hoạt động này là tăng cường hợp tác quốc tế và khu vực nhằm kiến tạo "Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở". Ai cũng biết rằng một trong những nội hàm cụ thể của mục đích trên là đối phó Trung Quốc. Giữa Trung Quốc và Philippines thời gian qua có nhiều bất đồng, căng thẳng ở Biển Đông. Mới đây, Mỹ khẳng định cam kết hợp tác và hậu thuẫn Philippines tăng cường năng lực quốc phòng và đảm bảo an ninh. Washington ẩn ý giúp Manila đối phó những thách thức an ninh từ Bắc Kinh, đặc biệt là về vấn đề Biển Đông. Cũng vào cùng thời điểm này, Canada điều động tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan khiến Bắc Kinh không thể không bực bội. Đức cũng thông báo cho quân đội tham gia lực lượng giám sát của LHQ về thực thi ngừng chiến trên bán đảo Triều Tiên. Các nước ngoài khu vực đang tăng cường hiện diện ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhiều đối tác tăng cường hành động và liên thủ cùng đối phó Trung Quốc. Từ bối cảnh đó, Philippines và Nhật Bản phải thỏa thuận gấp và thực hiện nhanh.