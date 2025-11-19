Nhật Bản sắp hồi sinh nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới

Ông Hideyo Hanazumi, Thống đốc tỉnh Niigata (Nhật Bản), có thể công bố quyết định cho phép nối lại một phần hoạt động của nhà máy Kashiwazaki-Kariwa sớm nhất vào ngày 21.11, Hãng thông tấn Kyodo đưa tin ngày 19.11.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa của Công ty Điện lực Tokyo ở Kashiwazaki ẢNH: REUTERS

Ông Hanazumi sẽ xin ý kiến của Hội đồng tỉnh Niigata trong phiên họp thường kỳ bắt đầu ngày 2.12. Nhật báo Nikkei Asia cho biết nếu Hội đồng tán thành, Thống đốc Hanazumi sẽ chính thức chấp thuận đề nghị của chính phủ Nhật Bản về việc tái khởi động nhà máy.

Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đang có kế hoạch đưa vào vận hành lại 2 tổ máy lớn nhất của nhà máy - số 6 và số 7, với tổng công suất 2.710 MW, đồng thời cân nhắc ngừng hoạt động một số trong năm tổ máy còn lại. Tổng công suất của Kashiwazaki-Kariwa là 8.212 MW.

Hồi tháng 10, TEPCO đã hoàn tất việc kiểm tra lò phản ứng số 6 sau khi nạp nhiên liệu và xác nhận các hệ thống chính hoạt động bình thường. Trước đó, công ty cũng đã cam kết chi 100 tỉ yên (644 triệu USD) để hỗ trợ cộng đồng địa phương giành được sự ủng hộ cho việc khởi động lại nhà máy.

Nếu được bật đèn xanh, việc khởi động lại cơ sở Kashiwazaki-Kariwa sẽ phù hợp với định hướng của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nhằm thúc đẩy khôi phục các cơ sở điện hạt nhân để tăng cường an ninh năng lượng, theo Reuters.

Việc khôi phục một phần nhà máy Kashiwazaki-Kariwa cũng sẽ giúp cắt giảm chi phí nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Nhật Bản - quốc gia mua LNG lớn thứ 2 thế giới sau Trung Quốc, vì chính quyền Thủ tướng Takaichi đang ưu tiên giảm chi phí sinh hoạt.

Nhật Bản đã khởi động lại 14 lò phản ứng kể từ khi ban hành các quy định an toàn nghiêm ngặt hơn sau thảm họa Fukushima. Tính đến cuối tháng 10, có 11 lò phản ứng đang hoạt động trên toàn quốc, với tổng công suất 10.647 MW. Trước thảm họa năm 2011, Nhật Bản từng vận hành 54 lò phản ứng.

Theo nhà phân tích Go Katayama của Công ty dữ liệu Kpler (Nhật Bản), nếu tổ máy số 6 được khởi động lại vào đầu năm tới, nó có thể thay thế khoảng 1 triệu tấn nhu cầu LNG của Nhật Bản vào năm 2026.

"Chúng tôi đã hạ dự báo nhu cầu LNG của Nhật Bản vào năm 2026 từ 66 triệu tấn vào năm 2025 xuống còn 63 triệu tấn nhờ khả năng tiếp cận điện hạt nhân cao hơn và nhu cầu điện năng thấp hơn. Việc khởi động lại KK6 sớm hơn, con số này sẽ tiếp tục giảm xuống còn khoảng 62 triệu tấn", theo ông Katayama.

TEPCO cho biết việc khởi động lại một lò phản ứng tại Kashiwazaki-Kariwa sẽ giúp tăng lợi nhuận ròng hàng năm của công ty lên 100 tỉ yên. Trước đó, công ty này đã chi trả một khoản tiền bồi thường khổng lồ sau sự cố lò phản ứng tan chảy vào năm 2011.

