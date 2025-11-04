Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Nhật Bản tặng huân chương cao quý cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
04/11/2025 16:52 GMT+7

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự.

Theo Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, ngày 3.11, Chính phủ Nhật Bản công bố danh sách các cá nhân được trao tặng Huân chương đợt mùa thu năm 2025. 

Theo đó, trong số những người được trao tặng lần này, Việt Nam có 3 cá nhân được vinh danh vì những đóng góp to lớn trong việc tăng cường quan hệ hợp tác và tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng nhận Huân chương Mặt trời mọc từ Nhật Bản - Ảnh 1.

Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự (trái) và Huân chương Mặt trời mọc có tia sáng vàng và nơ thắt hoa hồng (phải) của Nhật Bản

ẢNH: VĂN PHÒNG NỘI CÁC NHẬT BẢN

Cụ thể, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh được trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự, ghi nhận những đóng góp của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho công cuộc tăng cường quan hệ và tình hữu nghị thân thiết giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại Thập tự, nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai quốc gia.

PGS-TS Nguyễn Ngọc Bình, nguyên Chủ tịch Hội Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học CMC, được trao Huân chương Mặt trời mọc có tia sáng vàng và nơ thắt hoa hồng, vì những cống hiến trong việc thúc đẩy tình hữu nghị thân thiết, giao lưu học thuật và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam nêu rõ, các cá nhân được trao tặng huân chương dịp này "dựa trên những cống hiến to lớn cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam và Nhật Bản". 

Việc Chính phủ Nhật Bản trao tặng các huân chương cao quý cho những cá nhân Việt Nam tiêu biểu không chỉ thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp cá nhân, mà còn là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy, sâu sắc giữa Việt Nam và Nhật Bản trong suốt nhiều thập niên qua.

Huân chương Mặt trời mọc là huân chương cao quý của Nhật Bản dành cho người nước ngoài với những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, phát triển văn hóa Nhật Bản, những tiến bộ trong lĩnh vực của người được trao tặng, phát triển phúc lợi xã hội và bảo vệ môi trường.

