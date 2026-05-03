Nhật Bản tạo cú hích mới cho pin mặt trời siêu hiệu quả

Theo Interesting Engineering, một nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Chiba (Nhật Bản) vừa công bố bước tiến quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất của pin mặt trời perovskite, một công nghệ đang được xem là ứng viên tiềm năng thay thế silicon trong tương lai.

Nghiên cứu mới xác định các yếu tố chính thúc đẩy hiệu suất của pin mặt trời

Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã tập trung giải quyết một trong những vấn đề lớn nhất của pin perovskite: sự suy giảm hiệu suất do các khuyết tật vi mô trong cấu trúc vật liệu. Những khuyết tật này thường khiến các electron bị "mắc kẹt", làm giảm khả năng chuyển đổi ánh sáng thành điện năng.

Để khắc phục, các nhà khoa học đã phát triển một phương pháp xử lý bề mặt và tối ưu cấu trúc tinh thể, giúp giảm đáng kể các điểm lỗi bên trong vật liệu. Nhờ đó, dòng điện tạo ra trở nên ổn định hơn, đồng thời hạn chế thất thoát năng lượng trong quá trình vận hành.

Pin mặt trời perovskite có thể thay đổi ngành năng lượng

Kết quả đạt được đáng chú ý khi hiệu suất chuyển đổi năng lượng của pin perovskite đã được cải thiện rõ rệt, tiến gần hơn đến các mức hiệu suất cao nhất từng ghi nhận trong phòng thí nghiệm. Quan trọng hơn, sự cải tiến này không chỉ dừng ở hiệu suất mà còn giúp tăng độ ổn định - yếu tố vốn là rào cản lớn đối với việc thương mại hóa công nghệ.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở cách tiếp cận của nhóm nghiên cứu. Thay vì thay đổi hoàn toàn vật liệu, họ tập trung vào việc tinh chỉnh các lớp giao diện trong cấu trúc pin, vốn là khu vực đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển điện tích nhưng thường bị bỏ qua trong các thiết kế trước đây.

Cách làm này mang lại lợi ích kép khi vừa cải thiện hiệu suất, vừa giữ được quy trình sản xuất tương đối đơn giản. Kết quả là công nghệ mới có thể được tích hợp vào dây chuyền sản xuất hiện có mà không cần thay đổi quá nhiều, từ đó giúp giảm chi phí triển khai trong thực tế.

Pin mặt trời perovskite từ lâu thu hút sự chú ý nhờ khả năng sản xuất với chi phí thấp và tính linh hoạt cao, nhưng độ bền kém và hiệu suất không ổn định đã khiến công nghệ này gặp khó khăn trong việc ứng dụng rộng rãi. Tuy nhiên, nghiên cứu từ Nhật Bản cho thấy những hạn chế đó đang dần được khắc phục.

Dù vẫn còn cần thêm thời gian để kiểm chứng trong điều kiện thực tế, bước tiến này được xem là một tín hiệu tích cực cho tương lai của năng lượng mặt trời. Nếu tiếp tục được cải thiện, pin perovskite không chỉ giúp giảm chi phí điện mà còn mở rộng khả năng ứng dụng, từ các tấm pin truyền thống đến những bề mặt linh hoạt trong đô thị.