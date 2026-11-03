Nhật Bản trao tặng huân chương cao quý cho nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính

Theo Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, ngày 3.11, Chính phủ Nhật Bản công bố danh sách các cá nhân được trao tặng Huân chương đợt mùa thu năm 2026.

Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự (trái) và Huân chương Mặt trời mọc có tia sáng vàng và nơ thắt hoa hồng (phải) của Nhật Bản ẢNH: VĂN PHÒNG NỘI CÁC NHẬT BẢN

Theo đó, trong số những người được trao tặng lần này, Việt Nam có 6 cá nhân được vinh danh vì những đóng góp to lớn trong việc tăng cường quan hệ hợp tác và tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Cụ thể, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính được trao tặng Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự, vì những đóng góp trong việc tăng cường quan hệ hợp tác và tình hữu nghị thân thiết giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng được trao tặng Huân chương Mặt trời mọc có ngôi sao vàng và bạc với thành tích đóng góp trong việc thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Bên cạnh đó, 4 cá nhân Việt Nam cũng trong danh sách trao tặng Huân chương đợt mùa thu năm 2026 là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo có đóng góp thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa hai nước.

Huân chương Mặt trời mọc là huân chương cao quý của Nhật Bản dành cho người nước ngoài với những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, phát triển văn hóa Nhật Bản, những tiến bộ trong lĩnh vực của người được trao tặng, phát triển phúc lợi xã hội và bảo vệ môi trường.

Trước đó, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự.