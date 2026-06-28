Nhật cân nhắc triển khai tàu ngầm diệt hạm không người lái ở Thái Bình Dương

Kyodo News ngày 27.6 dẫn một số nguồn tin cho hay chính phủ Nhật Bản dự định sẽ nêu rõ "việc tăng cường khả năng phản ứng" ở Thái Bình Dương trong 3 văn kiện liên quan an ninh dự kiến được sửa đổi vào cuối năm nay.

Một chiếc tàu ngầm có người lái của Nhật Bản Ảnh: AFP

Chính phủ nước này đang xem xét việc đưa vào sử dụng tàu ngầm không người lái có khả năng mang ngư lôi và thủy lôi, có thể di chuyển quãng đường xa trong thời gian dài. Cũng có đề xuất phát triển các mô hình tự hành được trang bị trí tuệ nhân tạo.

Theo kế hoạch, chính phủ Nhật Bản có kế hoạch triển khai tàu ngầm không người lái cùng với các tàu khu trục và tàu ngầm có người lái, cũng như các tàu nổi không người lái được trang bị bệ phóng tên lửa.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã dành 100,1 tỉ yên (619 triệu USD) trong ngân sách năm tài chính 2026 (kết thúc vào cuối tháng 3.2027) để thiết lập hệ thống Phòng thủ ven biển nâng cao, tích hợp, hỗn hợp và đồng bộ (SHIELD), nhằm đẩy lùi cuộc tấn công của đối phương vào các đảo xa xôi, sử dụng số lượng lớn phương tiện không người lái.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự định mua các máy bay không người lái cỡ nhỏ phục vụ mục đích tấn công cũng như các tàu ngầm không người lái để thu thập thông tin tình báo, bên cạnh các tàu ngầm tấn công.

Nước này cũng sẽ xem xét thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên quần đảo Ogasawara ở Thái Bình Dương, đồng thời lên kế hoạch triển khai các radar giám sát và kiểm soát đến quần đảo này, cũng như đảo Kitadaito ở phía Thái Bình Dương.

Ngoài ra còn có đề xuất gia cố đường băng trên đảo Iwoto thuộc quần đảo Ogasawara, nằm cách Tokyo khoảng 1.250 km về phía nam, để cho phép triển khai nhiều máy bay chiến đấu hơn tại đó.

Dù mục tiêu là nhằm khắc phục những lỗ hổng trong khả năng phòng thủ của Nhật Bản, nhưng vẫn có khả năng những nỗ lực này sẽ làm leo thang thêm căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh, theo Kyodo News.

Quan hệ song phương đã xấu đi kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaishi vào tháng 11.2025 có phát ngôn ám chỉ khả năng Nhật Bản can thiệp vào tình huống khẩn cấp ở Đài Loan, khiến Trung Quốc tức giận.

Trong các đề xuất do đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền soạn thảo cho chính phủ Nhật Bản trước khi sửa đổi 3 văn kiện nói trên, LDP dường như ám chỉ Trung Quốc, lưu ý rằng "trong trường hợp xảy ra xung đột kéo dài, các cuộc tấn công chống lại Nhật Bản có thể được phát động từ phía Thái Bình Dương".

Những đề xuất này kêu gọi phát triển khả năng phản ứng chỉ huy và kiểm soát mang tích hợp, và cơ sở hạ tầng hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Theo các chuyên gia quốc phòng, Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản cần duy trì trạng thái cảnh giác dọc theo vùng biển nằm giữa nước này và bán đảo Triều Tiên, và xung quanh quần đảo Nansei, vốn tạo thành biên giới giữa biển Hoa Đông và biển Philippines thuộc Thái Bình Dương.

Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: "Đối với một quốc gia bị bao quanh bởi đại dương ở mọi phía, việc tiết kiệm nhân lực và các hoạt động không người lái là rất cần thiết cho 'phương thức chiến đấu mới' của Nhật Bản".