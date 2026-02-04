Nhật chuẩn bị Valentine với quà ‘không chocolate’ vì giá cacao tăng

Truyền thông Nhật Bản cho hay từ đầu tháng 2, nhiều cửa hàng, thương hiệu bánh kẹo đã bắt đầu chiến dịch quảng bá những sản phẩm cho mùa Valentine không chứa cacao, cũng như các sản phẩm sử dụng nguyên liệu trong nước.

Theo Kyodo News ngày 1.2, cửa hàng bách hóa Matsuya tại khu mua sắm Ginza ở Tokyo đã bày bán các loại chocolate nhưng có sự điều chỉnh về thành phần nguyên liệu và giảm hàm lượng cacao trong mỗi sản phẩm.

Khách hàng tại một hiệu bày bán sản phẩm chocolate ở Tokyo, Nhật Bản ẢNH: AFP

Tương tự, một số tập đoàn có tiếng như Takashimaya và Sogo & Seibu cũng tăng số lượng sản phẩm không phải chocolate, nhằm ổn định giá của các món quà trong dịp Valentine 14.2.

“Bằng cách mở rộng dòng sản phẩm không phải chocolate với giá cả phải chăng hơn, chúng tôi đã có thể duy trì mức giá tổng thể tương đương năm ngoái”, một nhân viên của Sogo & Seibu cho biết. Công ty cho biết các sản phẩm chocolate đã tăng 30% so với năm ngoái.

Nhiều thương hiệu bánh kẹo tại Nhật Bản lâu nay xem chocolate truyền thống là sản phẩm chủ đạo cho mỗi mùa Valentine. Thế nhưng, chi phí cacao và phí vận chuyển tăng đang là một thách thức, buộc doanh nghiệp và tìm những thành phần giúp tạo ra hương vị giống chocolate mà không sử dụng cacao - thành phần chính làm ra các sản phẩm chocolate truyền thống.

Một trong những sản phẩm nổi bật của thương hiệu Sogo & Seibu năm nay là loại kẹo có vị giống chocolate được làm từ hạt cà phê. Một phần kẹo 12 gói như vậy có giá khoảng 2.000 yen (330.000 đồng), Asahi đưa tin.

Đối với sản phẩm chocolate truyền thống, nhiều cửa hàng chọn hình thức để khách sử dụng sản phẩm tại chỗ, ngoài ra ưu tiên sử dụng cacao để làm ra những sản phẩm chocolate thượng hạng.

Một xu hướng tại Nhật Bản hiện nay là nhiều người chọn mua chocolate “cho bản thân”, trong khi vào dịp 14.2, phụ nữ nước này thường tặng chocolate cho chồng hoặc bạn trai.

Khảo sát của Công ty Matsuya hồi tháng 12.2025 với 1.300 người cho kết quả có 65% người được hỏi lên kế hoạch mua chocolate cho bản thân, so với 53.7% người sẽ mua cho “nửa kia”. Về ngân sách, khảo sát chỉ ra một người sẵn sàng chi hơn 10.000 yên để mua chocolate cho bản thân, so với 5.500 yen dành cho những sản phẩm mang đi tặng.